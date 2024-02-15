காதலர் தினத்தில் ஐஸ்வர்யா மேனன் பகிர்ந்த புகைப்படங்கள்..!
credit:instagram@iswarya.menon
இவர் ஆரம்பகாலத்தில் விளம்பர படங்களில் நடித்து கதாநாயகியாக அறிமுகம் ஆனவர்.
credit:instagram@iswarya.menon
இவர் தமிழில் காதலில் சொதப்புவது எப்படி தீயா வேலை செய்யனும் குமாரு உள்ளிட்ட தமிழ் படங்களில் நடித்துள்ளர்.
credit:instagram@iswarya.menon
மேலும் 'ஸ்பை' படம் மூலம் தெலுங்கில் அடியெடுத்து வைத்துள்ளார்.
credit:instagram@iswarya.menon
தற்போது காதலர் தினத்தன்று புகைப்படங்கள் எடுத்துள்ளார்.
credit:instagram@iswarya.menon
அதை இப்பொழுது சமூக வலைத்தளங்களில் பகிர்ந்துள்ளார்.
credit:instagram@iswarya.menon
credit:instagram@iswarya.menon
credit:instagram@iswarya.menon