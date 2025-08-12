இது தெரியாம போச்சே.. வெண்டைக்காய் தண்ணீரில் இவ்வளவு நன்மைகளா?
வெண்டைக்காய் தண்ணீரில் பல வகையான ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்து காணப்படுகின்றன.
இதில் புரதம், கார்போஹைட்ரேட், கால்சியம், பாஸ்பரஸ், வைட்டமின்கள் 'A', ‘B’, 'C', மற்றும் தயாமின் போன்ற பல ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்துள்ளன.
வெண்டைக்காய் தண்ணீரில் நிறைந்திருக்கும் நார்ச்சத்து, வயிற்றை சுத்தம் செய்து செரிமான பிரச்சினைகளை சரிசெய்யக்கூடும்.
வெண்டைக்காயில் அதிகமாகக் காணப்படும் வைட்டமின் சி, உடலில் நோய் எதிர்ப்புச் சக்தியை வலுப்படுத்த உதவுகிறது.
வெண்டைக்காயில் வைட்டமின் ஏ மற்றும் பீட்டா கரோட்டின் அதிகமாக உள்ளது. இது கண்பார்வை திறனை மேம்படுத்துகிறது.
வெண்டைக்காயில் இரும்புச்சத்து அதிகமாகக் காணப்படுகிறது. இது உடலில் ஹீமோகுளோபின் அளவை அதிகரித்து, ரத்த சோகையை தடுக்கிறது.
வெண்டைக்காய் தண்ணீரில் உள்ள ஊட்டச்சத்துக்கள் உடல் எடையைக் குறைக்கவும், உடல் பருமனை கட்டுப்படுத்தவும் உதவலாம்.
வெண்டைக்காய் தண்ணீர் செய்முறை :8 முதல் 10 வெண்டைக்காய்களை நடுவிலிருந்து வெட்டி அதை 2 கிளாஸ் தண்ணீரில் இரவு முழுவதும் ஊற வைக்க வேண்டும்.
இரவு முழுதும் நன்கு ஊறிய வெண்டைக்காயில் இருந்து மீதமுள்ள சாற்றை பிழிந்து ஊறவைத்தை தண்ணீருடன் சேர்த்து கலந்து கொள்ளவும். வெண்டைக்காய் தண்ணீர் தயார்.
