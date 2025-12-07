வெறும் வயிற்றில் தேங்காய் சாப்பிட்டால் இவ்வளவு நன்மைகள் கிடைக்குமா!
தினமும் காலையில் வெறும் வயிற்றில் தேங்காய் சாப்பிடுவதால் பல நன்மைகள் கிடைப்பதாக மருத்துவ வல்லுநர்கள் கூறுகிறார்கள். தினமும் 40-50 கிராம் பச்சை தேங்காயை சாப்பிட்டு வந்தால், எலும்பு சம்பந் தப்பட்ட பிரச்சினைகள் வருவதில்லை.
வெறும் வயிற்றில் தேங்காய் சாப்பிடும்போது இதயம், தலைமுடி, சருமம், வயிறு போன்றவற்றிற்கு நன்மைகள் கிடைக்கும்.
இதை பச்சையாக சாப்பிடுவதால் செரிமான அமைப்பு பலப்படுத்தப்படுகிறது. உடலில் நிறைந்துள்ள கெட்ட கொலஸ்ட்ராலைக் குறைத்து, செரிமானப் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு கொடுக்கிறது.
தேங்காய் சரும ஆரோக்கியத்திற்கு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. அதை தினசரி வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட்டால் சருமம் எப்போதும் இளமையான தோற்ற பொலிவில் மிளிரும்.
முடி மற்றும் சருமப் பராமரிப்பு பொருட்களில் தேங்காய் முக்கியப் பொருளாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. தேங்காய்க்கு இயற்கையாகவே சருமத்தை பளபளப்பாக்கும் தன்மை உண்டு.
உடலுக்கு நோய் எதிர்ப்புச் சக்தியையும் அதிகரிக்கச் செய்யும். இதிலுள்ள நார்ச்சத்து மற்றும் அமினோ அமிலங்கள் நல்ல கொழுப்புகளை அதிகரிப்பதுடன், ரத்த சர்க்கரை அளவையும் கட்டுப்படுத்தும்.
அதேசமயம், அதிகப்படியாக தேங்காய் சாப்பிடுவது வயிற்று உபாதைகளை ஏற்படுத் தும் என்பதால் அளவுடன் சாப்பிடுவது நல்லது.