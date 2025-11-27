குழந்தைகள் விரும்பிச் சாப்பிடும் சாக்லேட் பணியாரம் செய்முறை!
தேவையான பொருட்கள்: சிவப்பு அவல் - 1/½கப்ம், ரவை -1/4 கப், கோதுமை மாவு -1/4 கப், சர்க்கரை -½கப், கோக்கோ பவுடர் -2 டேபிள்ஸ்பூன், உப்பு -1 சிட்டிகை, ஏலக்காய் - 2, நெய் -தேவையான அளவு, பால் -1/2 கப் (காய்ச்சி ஆறவைத்தது), சோடா உப்பு -1/4 டீஸ்பூன்
செய்முறை: முதலில் மிக்சியில் சிவப்பு அவல், ரவை, கோதுமை மாவு, சர்க்கரை, கோக்கோ பவுடர், உப்பு, ஏலக்காய் ஆகியவற்றைச் சேர்த்து மிருதுவாக அரைத்துக்கொள்ளவும்.
பிறகு அதை ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்த்து, ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் நெய்யையும், பாலையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கிளறவும் (கரண்டியில் எடுத்து ஊற்றும் பக்குவத்தில் இருக்க வேண்டும்).
பின்னர் அந்தக் கலவை மாவை, நேரம் இருந்தால் அரை மணி நேரம் அல்லது 10 நிமிடம் ஊறவைக்க வேண்டும்.
அரை மணி நேரம் கழித்து, மாவில் சோடா உப்பையும், மீதமுள்ள பாலையும் சேர்த்து, அக்கலவையை பணியார மாவு பதத்துக்குக் கொண்டு வர வேண்டும்.
குழிப்பணியாரச் சட்டியை அடுப்பில் வைத்து, குழிகளில் சிறிதளவு நெய் அல்லது எண்ணெய் விட்டு, மாவை ஊற்றி மிதமான சூட்டில் திருப்பித் திருப்பி வேகவைக்க வேண்டும்.
இருபுறமும் பொன்னிறமாக வரும் வரை வேகவைத்து எடுத்தால், சூப்பரான சுவையில் சாக்லேட் பணியாரம் தயாராகிவிடும்.
