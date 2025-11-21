5 நிமிடத்தில் தித்திப்பான சுரைக்காய் அல்வா.!!
நாம் கேரட், பீட்ரூட், உருளைக் கிழங்கு போன்றவற்றில் அல்வா செய்து சாப்பிட்டு இருப்போம். அந்தவகையில் இன்று சுவை மிகுந்த சுரைக்காய் அல்வா செய்வது எப்படி என்று பார்க்கலாம்.
தேவையான பொருட்கள்: சுரைக்காய் - 3 கப், நெய் - 3 டேபிள் ஸ்பூன், பால் - 3 கப், ஏலக்காய் பொடி - 1/2 டீஸ்பூன், சர்க்கரை - 3/4 கப், பாதாம் - 7 ஆகியவை.
செய்முறை : முதலில் சுரைக்காயை தோல் நீக்கி துருவிக் கொள்ளவும்.
அடுத்து வாணலியில் நெய் ஊற்றி சுரைக்காய் சேர்த்து வதக்கவும்.
அடுத்து அதில் பால் ஊற்றி, வேக விட்டு ஏலக்காய் சேர்த்து வேகவிடவும்.
சுரைக்காய் வெந்ததும் இறுதியாக சர்க்கரை மற்றும் பாதாம் சேர்த்து இறக்கினால், சுரைக்காய் அல்வா ரெடி.
சுரைக்காய் அல்வா, குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை விரும்பி உண்ணும் உணவாகும். மேலும் இதில் பல்வேறு ஆரோக்கிய நன்மைகள் நிறைந்துள்ளது.
