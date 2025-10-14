பிரட் குலாப் ஜாமூன் செய்வதை போல்தான் இதையும் செய்ய வேண்டும். இப்போது பிரட் ட்ரை குலாப் ஜாமூன் செய்வது எப்படி என்று பார்க்கலாம்.
தேவையான பொருட்கள் : பால் பிரட் - 8 துண்டுக,ள் மைதா - 1 டேபிள் ஸ்பூன், பால் - 1/4 கப், ரோஸ் எசன்ஸ் - 2 துளிகள், பொடித்த சர்க்கரை - அரை கப், சோடா உப்பு - 1/4 டீஸ்பூன், எண்ணெய் - பொரிப்பதற்கு தேவையான அளவு
சர்க்கரை பாகுவிற்கு... சர்க்கரை - அரை கப் தண்ணீர் - அரை கப் குங்குமப்பூ - 1 சிட்டிகை ஏலக்காய் பொடி - 1/4 டீஸ்பூன்
செய்முறை: ஒரு பாத்திரத்தில் சர்க்கரை, தண்ணீர், குங்குமப்பூ மற்றும் ஏலக்காய் பொடி சேர்த்து அடுப்பில் வைத்து, சர்க்கரை சேர்த்து பாகு செய்யவேண்டும்.
சர்க்கரை பாகு குளிர்ந்து வெதுவெதுப்பானதும், அதில் ரோஸ் எசன்ஸ் சேர்த்து கலந்து தனியாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.
பிரட் துண்டுகளை எடுத்து அதன் பக்கவாட்டில் உள்ள ப்ரௌன் நிற பகுதியை நீக்கிவிட்டு, பின் ஒவ்வொரு பிரட் துண்டுகளையும் எடுத்து பாலில் நனைத்து பிழிந்து, மிக்ஸியில் போட்டு மென்மையாக அரைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.
அரைத்த பிரட்டை ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு, அத்துடன் சோடா உப்பு, மைதா சேர்த்து கைகளில் ஒட்டாத அளவில் நன்கு மென்மையாக பிசைய வேண்டும்.
பின் அதனை சிறு உருண்டைகளாக மென்மையாக உருட்டி தனியாக ஒரு தட்டில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.
ஒரு வாணலியை அடுப்பில் வைத்து, அதில் எண்ணெய் ஊற்றி காய்ந்ததும், உருட்டி வைத்துள்ள உருண்டைகளைப் போட்டு பொன்னிறமாக பொரித்து எடுக்கவும்.
அனைத்து உருண்டைகளையும் பொரித்ததும், அவற்றை சர்க்கரை பாகுவில் போட்டு, 2 மணிநேரம் ஊற வைக்க வேண்டும்.
இறுதியில் அந்த உருண்டைகளை சர்க்கரை பாகில் இருந்து எடுத்து, பொடித்த சர்க்கரையில் உருட்டி, தட்டில் வைக்கவும்.
சுவையான பிரட் ட்ரை குலாப் ஜாமூன் ரெடி!!! பொடித்த சர்க்கரை அல்லது தேங்காய் துருவலிலும் பிரட்டி வைக்கலாம்.