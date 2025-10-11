சுடுநீரில் குளியல் போடுவது மாரடைப்பு அபாயத்தை தடுக்குமா?
ஒரு மணி நேரம் மிதமான சுடுநீரில் குளிப்பது 30 நிமிடங்கள் நடைபயிற்சி மேற்கொள்ளும்போது எரிக்கப்படும் கலோரிகளுக்கு சமமானது என்பது ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது
சுடுநீரில் குளிக்கும்போது இதயம் வேகமாக இயங்கும். அதற்கேற்ப கலோரிகளும் வேகமாக எரியும். உடல் எடையை குறைக்க விரும்புபவர்கள் இந்த வழக்கத்தை தொடர்ந்து வந்தால் விரைவில் நல்ல மாற்றம் ஏற்படும்.
சுடுநீரில் குளியல் போடுவது மாரடைப்பு ஏற்படுவதற்கான அபாயத்தை குறைக்கும். இதனால் ரத்த ஓட்டம் இயல்பு நிலையில் இருக்கும். அதன் காரணமாக இதய செயலிழப்பு ஏற்படுவதற்கான அபாயமும் குறையும்.
வெதுவெதுப்பான நீரில் குளிக்கும்போது ரத்த ஓட்டம் சீராகி அது நரம்பு மண்டல செயல்பாடுகளை தளர்வடைய செய்யும். தசைகளில் ஏற்படும் வலிகள் உள்பட அனைத்துவிதமான உடல் வலிகளும் நீங்கிவிடும்
மேலும் தசைகள் தளர்வாக இருக்கும். குளிக்கும்போது கை, கால்களை நீட்டி அசைப்பது மூட்டுகள், எலும்புகளில் ஏற்படும் வலிகளை போக்கும்.
கோபமாக இருந்தாலோ, ஏதாவதொரு காரணத்தால் ரத்த அழுத்தம் அதிகரித்திருந்தாலோ வெதுவெதுப்பான நீரில் குளிப்பது நல்லது. அது ரத்த அழுத்தத்தை குறைய செய்வதோடு மனதையும் இலகுவாக்கும்
கண்கள் முதல் மூளை வரை உடல் உறுப்புகள் இலகுவாகி நல்ல தூக்கத்தை வரவழைக்கும்.
நாள்பட்ட நோய் பாதிப்புக்கு ஆளானவர்கள், மன அழுத்தத்தால் அவதிப்படுபவர்கள் வெதுவெதுப்பான நீரில் குளிப்பது இதமளிக்கும். நாள்பட்ட வலிக்கும் நிவாரணம் தரும்.
