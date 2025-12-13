'சூப்பர் மேன்' முதல் 'காந்தா' வரை... இந்த வார ஓ.டி.டி. ரிலீஸ்!
ரியல் காஷ்மீர் புட்பால் கிளப்
ஓ.டி.டி. தளம்: சோனி லிவ்
சூப்பர்மேன்
ஓ.டி.டி. தளம்: ஜியோஹாட்ஸ்டார்
Twitter@JioHotStar
தீயவர் குலை நடுங்க
ஓ.டி.டி. தளம்: சன்நெக்ஸ்ட்
காந்தா
ஓ.டி.டி. தளம்: நெட்பிளிக்ஸ்
Twitter@Netflix_INSouth
அந்தகாரா
ஓ.டி.டி. தளம்: சன்நெக்ஸ்ட்
சிங்கிள் பாப்பா
ஓ.டி.டி. தளம்: நெட்பிளிக்ஸ்
Twitter@NetflixIndia
மேன் வெர்சஸ் பேபி
ஓ.டி.டி. தளம்: நெட்பிளிக்ஸ்
Twitter@NetflixIndia
எப்1 தி மூவி
ஓ.டி.டி. தளம்: ஆப்பிள் டீவி
ஆரோமலே
ஓ.டி.டி. தளம்: ஜியோஹாட்ஸ்டார்
Twitter@JioHotstar
சாலி மொஹப்பத்
ஓ.டி.டி. தளம்: ஜீ5
Twitter@ZEE5India
தி கிரேட் ஷம்சுதின் பேமிலி
ஓ.டி.டி. தளம்: ஜியோஹாட்ஸ்டார்
Twitter@JioHotstar
3 ரோஸஸ் (சீசன் 2)
ஓ.டி.டி. தளம்: ஆஹா
Twitter@ahavideoIN