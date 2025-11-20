ஏலக்காய் டீயின் ஆரோக்கிய நன்மைகள்.!!
ஏலக்காயில் ஏராளமான மருத்துவ குணங்கள் நிறைந்து காணப்படுகிறது. இதனால் டீயில் ஏலக்காய் கலந்து பருகுவதால் ஏற்படும் நன்மைகளை இந்த தொகுப்பில் காணலாம் .
இதய ஆரோக்கியம் மற்றும் ரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்த ஏலக்காய் டீ சிறந்த தேர்வாகும்.
ஏலக்காய் டீ செரிமானத்தை மேம்படுத்த உதவுகிறது.
ஏலக்காய் டீயில் அழற்சி எதிர்ப்பு பண்புகள் நிறைந்து காணப்படுகிறது.
ஏலக்காய் முடி வளர்ச்சியை தூண்ட உதவுகிறது.
வாய் துர்நாற்றம் மற்றும் பல் பிரச்சினைகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கிறது.
ஏலக்காய் டீ ரத்தத்தில் உள்ள கழிவுகளை வெளியேற்ற உதவுகிறது.
சரும ஆரோக்கியத்திற்கு ஏலக்காய் டீ சிறந்த தேர்வாகும்.
Explore