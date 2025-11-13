குழந்தைகளின் வளர்ச்சியை பாதிக்கும் குடற்புழுக்களை ஒழிக்கும் வழிமுறைகள்!
புழுக்கள் நம் உடலுக்கு பல பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்திவிடும். கடுமையான வயிற்றுப்போக்கு, மலச்சிக்கல், குமட்டல், சோர்வு, உடல் எடை குறைவது, அனீமியா போன்றவையும் உண்டாக்கிவிடும்.
தினமும் கிராம்மை மென்று தின்னால் குடற்புழுக்கள் அழிந்து மலம் மூலம் வெளியேறும்.
தினமும் கேரட்டை சாப்பிட்டுவந்தால் குடற்புழு நீங்கும்.
மஞ்சள் இயற்கையான ஒரு ஆன்ட்டி பாக்டீரியல் பண்பு கொண்டவை. இதனை நாம் உட்கொள்ளும் பட்சத்தில் குடல் புழுக்களை அகற்றலாம் என்று கூறப்படுகிறது.
தினமும் ஒரு பல் பூண்டை சாப்பிட்டு வந்தால் குடற்புழுக்கள் பிரச்சினை தீரும்.
குடல் புழுக்களை வெளியேற்றுவதில் வேப்பிலை பெரும் முக்கிய பண்புகளை கொண்டுள்ளது. இதிலிருக்கும் ஆன்ட்டி பாக்டீரியல் தன்மை குடலில் இருக்கும் புழுக்களை நீக்க உதவுகிறது.
எலுமிச்சை விதை பொடியை நீருடன் கலந்து குடித்து வந்தால் குடற்புழு ஒழியும்.
ஒரு கைப்பிடி புதினா சாற்றுடன், எலுமிச்சை சாறு, உப்பு கலந்து குடித்து வந்தால் குடற்புழு ஒழியும்.
