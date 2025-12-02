ஒரு நாள் கிரிக்கெட் : அதிக சிக்சர் அடித்த டாப்-5 வீரர்கள்!
ஒரு நாள் போட்டியில் 1971-ம் ஆண்டு முதல் முறையாக சிக்சர் அடிக்கப்பட்டது.
ரோகித் சர்மாவுக்கு முன்பாக அதிக சிக்சர் அடித்த சாதனை மொத்தம் 18 வீரர்களிடம் மாறியிருக்கிறது.
கடைசியாக அப்ரிடியிடம் இச்சாதனை 2010-ம் ஆண்டில் சென்றது. அவர் சிக்சர் மன்னர் அரியணையில் 5,641 நாட்கள் இருந்துள்ளார்.
இந்நிலையில் தென்ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான போட்டியில் ரோகித் சர்மா 3 சிக்சர் பறக்க விட்டார். இதன்முலம் ஒரு நாள் கிரிக்கெட்டில் அவரது சிக்சர் எண்ணிக்கை 352 ஆக உயர்ந்தது முதல் இடத்தில் உள்ளார்.
ரோகித் சர்மா( இந்தியா)
சிக்சர் 352
சாகித் அப்ரிடி (பாகிஸ்தான்)
சிக்சர் 351
கிறிஸ் கெய்ல் (வெஸ்ட் இண்டீஸ்)
சிக்சர் 331
ஜெயசூர்யா (இலங்கை)
சிக்சர் 270
தோனி (இந்தியா)
சிக்சர் 229
