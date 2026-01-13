பொங்கல் ஸ்பெஷல்: பால் சர்க்கரை பொங்கல்!
பொங்கல் பண்டிகைக்கு சிறியவர் முதல் பெரியோர் வரை அனைவருக்கும் விருப்பமான பால் சர்க்கரை பொங்கலை எப்படி எளிய முறையில் செய்வது என்று பார்க்கலாம்.
தேவையான பொருட்கள் : பச்சரிசி - 1 கப், பால் - 4 கப், தண்ணீர் - 4 கப், வெல்லம் - 2 கப், நெய் - 2 தேக்கரண்டி, முந்திரி - 10 ,திராட்சை - 10,
செய்முறை : வெல்லத்தை துருவிக்கொள்ளவும்.
அகலமான அடிகனமான பாத்திரத்தில் 1 கப் தண்ணீர் விட்டு கொதி வந்தவுடன், பச்சரிசியைக் களைந்து அலம்பி அதில் போடவும். அரிசியுடன் தண்ணீர் அதிகமாகவும் பாலைக் குறைவாகவும் சேர்க்கவும்.
அரிசி வேக ஆரம்பித்தவுடன் பாலைச் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்க்கவும். அரிசி நன்கு குழையும் வரை வேக விடவும்.
வெல்லத்தைச் சிறிது தண்ணீர் ஊற்றி அடுப்பில் வைத்து கொதிக்க வைத்துக் கரைந்ததும் வடிகட்டி, கொள்ளவும்.
அரிசி வெந்து நன்கு குழைய ஆரம்பித்தவுடன் வடிகட்டி வைத்துள்ள வெல்லத்தை கரைசலை ஊற்றி தீயைக் குறைத்து வைக்கவும்.
எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து வெந்தவுடன், நெய்யில் முந்திரி, திராட்சையை வறுத்துப் போடவும். சூப்பரான பால் சர்க்கரை பொங்கல் ரெடி.
