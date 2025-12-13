நடிகை ஆலியா பட்டின் அசத்தலான புகைப்படங்கள்!
@aliaabhatt
பாலிவுட் உலகின் பிரபல முன்னணி நடிகைகளில் ஒருவர் நடிகை ஆலியா பட்.
'கங்குபாய் கத்தியவாடி' படத்தில் சிறப்பான நடிப்பை வெளிப்படுத்தியதற்காக சிறந்த நடிகைக்கான தேசிய விருதையும் பெற்றுள்ளார்.
இவரும் இந்தி நடிகர் ரன்பீர் கபூரும் காதலித்து வந்த நிலையில் கடந்த 2021ம் ஆண்டு திருமணம் செய்து கொண்டார்.
சமூக வலைதளங்களில் ஆக்டிவாக இருக்கும் ஆலியா பட், அவ்வப்போது புகைப்படங்களை பகிர்ந்து வருகிறார்.
