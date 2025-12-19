சுற்றுலா பயணிகளை ஈர்ப்பதில் பின்தங்கிய தமிழகம்..முதலிடத்தில் எந்த மாநிலம் தெரியுமா?
மத்திய அரசு 2024-25-ம் ஆண்டுக்கான சுற்றுலா பயணிகள் வருகையை உள்நாடு, வெளிநாடு என்ற 2 வகைகளில் மாநிலம் வாரியாக வெளியிட்டுள்ளது. அதில் இந்தியா முழுவதும் 294.82 கோடி உள்நாட்டு பயணிகளும், 2 கோடியே 9 லட்சத்து 42 ஆயிரம் வெளிநாட்டு பயணிகளும் சுற்றுலா சென்றுள்ளனர்.
உள்நாட்டு சுற்றுலா பயணிகள் வருகையில் 64.68 கோடி பயணிகள் உத்தரபிரதேசத்திற்கு சென்றுள்ளனர். இதன் மூலம் உள்நாட்டு சுற்றுலா பயணிகளை கவர்வதில் உத்தரபிரதேசம் முதல் இடத்தை பெற்றுள்ளது.
அடுத்தபடியாக தமிழகம் 30.68 கோடி உள்நாட்டு சுற்றுலா பயணிகளுடன் 2-ம் இடத்தை பெற்றுள்ளது. 2012 முதல் 2018-ம் ஆண்டு வரை உள்நாட்டு சுற்றுலா பயணிகளை கவர்வதில் தமிழக்கம் முதல் இடத்தில் இருந்துள்ளது.
மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில், கன்னியாகுமரி பகவதியம்மன் கோவில், ராமேஸ்வரம் ராமநாத சுவாமி கோவில், காஞ்சி ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோவில் என ஆன்மிக தலங்கள் சுற்றுலா பயணிகளை அதிகம் கவர்த்துள்ளது.
மேலும் ஊட்டி, கொடைக்கானல் என மலைவாழ் தலங்கள், மெரினா உள்ளிட்ட கடற்கரைகள் காரணமாக அதிக அளவில் உள்நாட்டு சுற்றுலா பயணிகளை தமிழகம் கவர்த்துள்ளது.
காசி விசுவநாதர் கோவில், அயோத்தி ராமர் கோவில் ஆகிய ஆன்மிக தலங்களை பார்வையிட உத்தரபிரதேசத்திற்கு இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து சுற்றுலா பயணிகள் வருகை அதிகரித்து வருவதால் உத்தரபிரதேசம் முதல் இடத்தை பெற்றுள்ளது.
கர்நாடக மாநிலம் 30.45 கோடி உள்நாட்டு சுற்றுலா பயணிகளை கவர்ந்து 3-வது இடத்தை பெற்றுள்ளது.
4-வது இடத்தில் 29.02 கோடி உள்நாட்டு சுற்றுலா பயணிகளுடன் ஆந்திரபிரதேசமும், 5-வது இடத்தில் 23 கோடி உள்நாட்டு சுற்றுலா பயணிகளுடன் ராஜஸ்தானும் இடம் பெற்றுள்ளன.