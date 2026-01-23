தினமும் ஷாம்பு போடுவதால் ஏற்படும் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள்!

நன்மைகள்: சல்பேட் ரசாயனம் கலப்பில்லாத ஷாம்புவை தினசரி பயன்படுத்தி தலைமுடியை சுத்தம் செய்வது, எண்ணெய் பசை அதிகரிப்பதை கட்டுப்படுத்தும்.
தினமும் உடற்பயிற்சி செய்யும் வழக்கத்தை பின்பற்றுபவர்கள், மாசுபாடு நிலவும் பகுதியில் வசிப்பவர்கள் தினமும் ஷாம்பு பயன்படுத்துவது கூந்தலை சுத்தமாக பராமரிக்க உதவும்.
ஸ்டைலிஷாக காட்சியளிக்க விரும்புபவர்கள், தலைமுடிக்கு ஜெல், ஸ்பிரே உபயோகிப்பவர்கள் தினமும் ஷாம்பு உபயோகிப்பது தலைமுடி அழகுற ஜொலிக்க உதவிடும்.
குறைபாடுகள்: அடிக்கடி ஷாம்பு உபயோகிப்பது தலைமுடியில் இருக்கும் இயற்கை எண்ணெய்யை அகற்றி முடி உதிர்தல், முடி வறட்சி போன்ற பிரச்சினைகளுக்கு வழிவகுக்கும்.
சில ஷாம்புகளில் கடுமையான ரசாயனங்கள் மற்றும் சல்பேட்டுகள் உள்ளன. அவை உச்சந்தலையை எரிச்சலடைய செய்யலாம்.
எது சிறந்தது? இயற்கையாகவே எண்ணெய் பசையுள்ள உச்சந்தலை கொண்டவர்கள் அதிகப்படியான எண்ணெய் படிவதை தடுக்க தினமுமோ, இரண்டு நாட்களுக்கு ஒருமுறையோ ஷாம்பு பயன்படுத்துவதன் மூலம் கூந்தல் ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்கலாம்.
வறண்ட, சுருள் முடி கொண்டவர்கள் ஈரப்பதத்தை தக்கவைத்து, முடி உதிர்தலைக் குறைக்க வாரத்திற்கு ஒரு முறை அல்லது இரண்டு முறை ஷாம்பு பயன்படுத்தலாம்.
தினமுமோ, வாரம் ஒருமுறையோ எப்போது பயன்படுத்துவதாக இருந்தாலும் மென்மையான சல்பேட் இல்லாத ஷாம்புவை பயன்படுத்துவது கூந்தல் ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்க உதவிடும்.
