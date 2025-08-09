மலை தேனின் மகத்துவ நன்மைகள்..!
மலை தேன் என்பது காட்டுத் தேனீக்களால் மலர்களில் இருந்து சேகரிக்கப்பட்டு, மலைப்பகுதிகளில் கூடுகட்டி வைக்கும் தேன் ஆகும்.
இது இயற்கையான முறையில் கிடைப்பதால், பல மருத்துவ குணங்களைக் கொண்டதாக கருதப்படுகிறது. இதை "பாலிப்ளோரல் தேன்" என்றும் கூறப்படுகின்றன.
மலைத் தேனில் உள்ள மருத்துவ குணங்கள் உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க உதவுகிறது.
மலைத் தேன், சளி மற்றும் இருமலுக்கு ஒரு இயற்கை நிவாரணியாக செயல்படுகிறது.
சருமத்தை ஈரப்பதமாக்கவும், பாக்டீரியா தொற்றுகளை தடுக்கவும் உதவுகிறது.
மலைத் தேனில் உள்ள சில சத்துக்கள் நோய்களின் அபாயத்தைக் குறைப்பதாக கருதப்படுகிறது.
மலைத் தேன் புற்றுநோய் அபாயத்தைக் குறைக்க உதவும் என்று கூறுகின்றன.
குறிப்பு: மலைத் தேனை வாங்கும் போது, அது இயற்கையானது மற்றும் தரமானது என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்வது அவசியம்.
