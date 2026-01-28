காலையில் இந்த 05 உலர் பழங்களை சாப்பிட கூடாது..ஏன் தெரியுமா?
உலர் பழங்கள் சத்தானவை மட்டுமல்ல, சீரான உணவின் ஒரு பகுதியாக மிதமாக உட்கொள்ளும் போது நன்மை பயக்கும் என கூறப்படுகிறது.
உலர்ந்த அத்திப்பழத்தில் இயற்கை சர்க்கரை மற்றும் நார்ச்சத்து அதிகம் உள்ளது. இதை காலையில் வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடுவது செரிமான கோளாறுகளை ஏற்படுத்தலாம்.
பேரிச்சம்பழத்தில் இயற்கையான சர்க்கரைகள் அதிகம் உள்ளதால் ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவு வேகமாக கூடலாம்.
உலர்ந்த ஆப்ரிகாட் பழங்களில் சல்பர் டை ஆக்சைடு அதிகமாக இருக்கிறது. இது உணர்திறன் உள்ளவர்களுக்கு ஒவ்வாமை அல்லது செரிமான பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தலாம்.
உலர் திராட்சைகள் சர்க்கரையின் செறிவூட்டப்பட்ட ஆதாரங்கள். காலையில் அவற்றை உட்கொள்வதால் ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு அதிகரிக்கக்கூடும்.
உலர்ந்த மாம்பழம் இயற்கையாக சர்க்கரை அதிகம் உள்ள பழமாகும். இதை காலையில் உட்க்கொண்டால் ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவை விரைவாக அதிகரிக்க வழிவகுக்கும்.
இதில் குறிப்பிட்டுள்ள தகவல்களை பின்பற்றுபவர்கள் மருத்துவர்களை அணுகுவது நல்லது.
