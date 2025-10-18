வங்காளதேசத்திற்கு எதிரான ஒருநாள் போட்டி: வெஸ்ட் இண்டீஸ் அதிர்ச்சி தோல்வி
முதல் ஒருநாள் போட்டி வங்காளதேசத்தின் டாக்காவில் இன்று நடைபெற்றது.
டாக்கா,
வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட் அணி வங்காளதேசத்திற்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 3 ஒருநாள், 3 டி20 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான முதல் ஒருநாள் போட்டி வங்காளதேசத்தின் டாக்காவில் இன்று நடைபெற்றது.
இதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த வங்காளதேசம் 49.4 ஓவரில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 207 ரன்கள் எடுத்தது.
இதையடுத்து, 208 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் 39 ஓவரில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 133 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது. இதன் மூலம் வெஸ்ட் இண்டீசை 74 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வங்காளதேசம் அபார வெற்றிபெற்றது.
Related Tags :
Next Story