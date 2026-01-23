’அணியில் இல்லை என்றாலும்’...டி20 உலகக் கோப்பையை முதல் முறையாக தவறவிட்டது பற்றி மனம் திறந்த ரோகித் சர்மா

தினத்தந்தி 23 Jan 2026 10:01 AM IST
தனது வாழ்க்கையில் டி20 உலகக் கோப்பையை முதல் முறையாக தவறவிட்டது குறித்து ரோகித் சர்மா மனம் திறந்து பேசியுள்ளார்.

சென்னை,

இந்தியா மற்றும் இலங்கை ஆகிய நாடுகளில் 2026-ஆம் ஆண்டிற்கான ஐசிசி-யின் பத்தாவது டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது நடைபெற உள்ளது. பிப்ரவரி 7-ம் தேதி துவங்கும் இந்த தொடரானது மார்ச் 8-ஆம் தேதி வரை நடைபெற இருக்கிறது. மொத்தம் 20 அணிகள் பங்கேற்று விளையாட இருக்கின்றன

இந்நிலையில், 2026 டி20 உலகக் கோப்பை குறித்து ரோகித் சர்மா பேட்டியளித்துள்ளார். இந்திய அணியில் இல்லை என்றாலும் நிச்சயம் மைதானத்தில் இருந்து போட்டியை பார்ப்பதாக கூறி இருக்கிறார். இது தொடர்பாக அவர் பேசுகையில்,

’2007-ஆம் ஆண்டு டி20 உலக கோப்பை தொடர் அறிமுகமானதிலிருந்து ஒவ்வொரு உலகக் கோப்பையிலும் நான் பங்கேற்று விளையாடி இருக்கிறேன். ஆனால் இம்முறை அணியில் இல்லாமல் வெளியில் இருந்து பார்ப்பது புதுமையாக இருக்கும். உலக கோப்பையை தவறவிடும்போதுதான் அதன் எதார்த்தத்தை முழுமையாக புரிந்து கொண்டேன். இந்த உலகக் கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணியில் நான் இல்லை என்றாலும் நிச்சயம் மைதானத்தில் ஏதாவது ஒரு இடத்தில் இருந்து நான் போட்டியை பார்ப்பேன்’ என்றார்.

கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு வெஸ்ட் இண்டீஸ் மற்றும் அமெரிக்கா ஆகிய நாடுகளில் நடைபெற்ற டி20 உலகக் கோப்பை தொடரை கேப்டனாக வென்ற ரோகித் சர்மா அந்த தொடருடன் ஓய்வு பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

