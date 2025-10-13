மகளிர் உலகக்கோப்பை: தென் ஆப்பிரிக்கா - வங்காளதேசம் இன்று மோதல்
மகளிர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடந்து வருகிறது
13-வது மகளிர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடந்து வருகிறது. இதில் பங்கேற்றுள்ள 8 அணிகளும் தங்களுக்குள் தலா ஒரு முறை மோத வேண்டும். லீக் சுற்று முடிவில் முதல் 4 இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் அரையிறுதிக்கு முன்னேறும்.
இந்நிலையில், மகளிர் உலகக்கோப்பையில் இன்று நடைபெறும் 14வது லீக் ஆட்டத்தில் தென் ஆப்பிரிக்கா - வங்காளதேசம் மோதுகின்றன. ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்பட்டினத்தில் இன்று மாலை 3 மணிக்கு ஆட்டம் தொடங்குகிறது. உலகக்கோப்பை புள்ளி பட்டியலில் தென் ஆப்பிரிக்கா 4வது இடத்திலும், வங்காளதேசம் 6வது இடத்திலும் உள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
