டி20 கிரிக்கெட்: வங்காளதேசத்தை வீழ்த்தி தொடரை வென்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ்
சட்டோகிராம்,
வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட் அணி வங்காளதேசத்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 3 ஒருநாள் மற்றும் 3 டி20 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் ஆடி வருகிறது. இதில் முதலில் நடைபெற்ற ஒருநாள் தொடரை 2-1 என்ற கணக்கில் வங்காளதேசம் வென்றது. தொடர்ந்து நடந்து டி20 தொடரின் முதல் போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் வெற்றி பெற்று தொடரில் 1-0 என முன்னிலையில் இருந்தது.
இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான 2வது டி20 போட்டி சட்டோகிராமில் இன்று நடந்தது. இந்த போட்டிக்கான டாசில் வென்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ் முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தது. தொடர்ந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் 20 ஓவரில் 9 விக்கெட்டை இழந்து 149 ரன்கள் குவித்தது.
வெஸ்ட் இண்டீஸ் தரப்பில் அதிகபட்சமாக ஷாய் ஹோப் 55 ரன் எடுத்தார். வங்காளதேசம் தரப்பில் முஸ்தாபிசுர் 3 விக்கெட் வீழ்த்தினார். தொடர்ந்து 150 ரன் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களம் இறங்கிய வங்காளதேசம் 20 ஓவரில் 8 விக்கெட்டை இழந்து 135 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது. இதன் மூலம் 14 ரன் வித்தியாசத்தில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் வெற்றி பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரை 2-0 என வெஸ்ட் இண்டீஸ் கைப்பற்றியது.
வங்காளதேசம் தரப்பில் அதிகபட்சமாக தன்சித் ஹசன் தமீம் 61 ரன்கள் எடுத்தார். வெஸ்ட் இண்டீஸ் தரப்பில் ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட், அகேல் ஹொசைன் தலா 3 விக்கெட் வீழ்த்தினர். இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான 3வது டி20 போட்டி வரும் 31ம் தேதி நடக்கிறது.