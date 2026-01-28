மகளிர் பிரீமியர் லீக்: டெல்லி அணியை வீழ்த்தி குஜராத் வெற்றி
குஜராத் அணி 3 ரன் வித்தியாசத்தில் திரில் வெற்றி பெற்றது..
வதோதரா,
5 அணிகள் பங்கேற்றுள்ள 4-வது மகளிர் பிரிமீயர் லீக் (டபிள்யூ.பி.எல்.)டி20 கிரிக்கெட் போட்டி குஜராத் மாநிலம் வதோதராவில் நடந்து வருகிறது.
இதில் நேற்றிரவு நடந்த 17-வது லீக் ஆட்டத்தில் குஜராத் ஜெயன்ட்ஸ்-டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணிகள் மோதின. இதன்படி முதலில் ஆடிய குஜராத் ஜெயன்ட்ஸ் அணி 20 ஓவர்களில் 9 விக்கெட்டுக்கு 174 ரன்கள் எடுத்தது. பெத் மூனி (58 ரன்), அனுஷ்கா ஷர்மா (39 ரன்) தவிர மற்றவர்கள் சோபிக்கவில்லை. டெல்லி தரப்பில் ஸ்ரீசரனி 4 விக்கெட்டும், சினெலி ஹென்றி 2 விக்கெட்டும் வீழ்த்தினர்.
பின்னர் ஆடிய டெல்லி அணி 20 ஓவர்களில் 8 விக்கெட்டுக்கு 171 ரன்களே எடுத்தது. இதனால் குஜராத் அணி 3 ரன் வித்தியாசத்தில் திரில் வெற்றி பெற்றது.. அதிகபட்சமாக நிக்கி பிரசாத் 47 ரன்கள் எடுத்தார். குஜராத் தரப்பில் சோபி டிவைன் 4 விக்கெட்டும், ராஜேஸ்வரி கெய்க்வாட் 3 விக்கெட்டும் கைப்பற்றினர்.