மகளிர் உலகக்கோப்பை: வங்காளதேசத்தை வீழ்த்தி இலங்கை அசத்தல்
தினத்தந்தி 20 Oct 2025 11:59 PM IST
இலங்கை வீராங்கனை ஹாசினி ஆட்ட நாயகியாக தேர்வு செய்யப்பட்டார்.

மும்பை,

13-வது மகளிர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடந்து வருகிறது. இதில் பங்கேற்றுள்ள 8 அணிகளும் தங்களுக்குள் தலா ஒரு முறை மோத வேண்டும். லீக் சுற்று முடிவில் முதல் 4 இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் அரையிறுதிக்கு முன்னேறும். ஏற்கனவே ஆஸ்திரேலியா, இங்கிலாந்து, தென்னாப்பிரிக்கா ஆகிய 3 அணிகள் அரையிறுதி சுற்றுக்கு தகுதிபெற்றுவிட்டன.

இந்நிலையில், மகளிர் உலகக்கோப்பையில் இன்று நடைபெற்ற 21வது லீக் ஆட்டத்தில் இலங்கை - வங்காளதேசம் அணிகள் மோதி வருகின்ற. நவி மும்பையில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற இலங்கை முதலில் பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தது.

அதன்படி முதலில் பேட்டிங் செய்த இலங்கை 48.4 ஓவரில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 202 ரன்கள் அடித்தது. அதிகபட்சமாக ஹாசினி பெரேரா 85 ரன்கள் அடித்தார். வங்காளதேச தரப்பில் அந்த அணியின் ஷர்னோ அக்தர் அதிகபட்சமாக 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.

இதையடுத்து 203 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய வங்காளதேச அணி ஆரம்பம் முதலே இலங்கை பந்துவீச்சை சமாளிக்க முடியாமல் விக்கெட்டுகளை தாரைவார்த்தது. இருப்பினும் ஷார்மின் அக்தர் - நிகார் சுல்தானா இணை சிறப்பாக ஆடி வங்காளதேச அணிக்கு நம்பிக்கையை அளித்தது.

அனால் அவர்கள் ஆட்டமிழந்ததும் வங்காளதேசம் தோல்வியின் பிடியில் சிக்கியது. 50 ஓவர்கள் விளையாடிய வங்காளதேச அணியால் 9 விக்கெட்டுகளை இழந்து 195 ரன்கள் மட்டுமே அடிக்க முடிந்தது. இதன் மூலம் இலங்கை 7 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அசத்தல் வெற்றி பெற்றது.

வங்காளதேசம் தரப்பில் நிகார் சுல்தானா 77 ரன்களும், ஷார்மின் அக்தர் 64 ரன்களும் அடித்தனர். இலங்கை தரப்பில் அத்தபத்து 4 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தினார். இலங்கை வீராங்கனை ஹாசினி ஆட்ட நாயகியாக தேர்வு செய்யப்பட்டார்.

