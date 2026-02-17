10 கீரைகளும்..அதன் பயன்களும்.!!

தினத்தந்தி
கீரைகளில் அதிகளவு சத்துக்கள் நிறைந்துள்ளது. அந்த வகையில் 10 வகையான கீரைகளையும், அதில் அடங்கியுள்ள மருத்துவ பயன்களையும் அறிந்து கொள்ளலாம்.
அகத்திக்கீரை - ரத்தத்தை சுத்தமாக்கி பித்தத்தை தெளியவைக்கும்.
சிறுபசலைக்கீரை - சருமநோய்களைத் தீர்க்கும் பால்வினை நோயை குணமாக்கும்.
பசலைக்கீரை - தசைகளை பலமடையச் செய்யும்.
அரைக்கீரை - ஆண்மையை பெருக்கும்.
பொன்னாங்கன்னி கீரை - உடல் அழகையும், கண்ஒளியையும் அதிகரிக்கும்.
முருங்கைக்கீரை - நீரிழிவை நீக்கும், கண்கள், உடல் பலம்பெறும்.
பருப்புகீரை - பித்தம் விலக்கும், உடல் சூட்டை தணிக்கும்.
வெந்தயக்கீரை - மலச்சிக்கலை நீக்கும், மண்ணீரல், கல்லீரலை பலமாக்கும். வாத, காச நோய்களை விலக்கும்.
மணத்தக்காளி கீரை - வாய் மற்றும் வயிற்றுப்புண் குணமாக்கும், தேமல் போக்கும்.
முளைக்கீரை - பசியை ஏற்படுத்தும், நரம்பு பலமடையும்.