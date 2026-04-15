7 தினசரி பழக்கங்கள்: நீண்ட ஆயுள் ரகசியம்!

சாப்பிடும் முன்பு ஒரு டம்ளர் வெந்நீர் குடிக்கவும். இது செரிமானத்தை மேம்படுத்த உதவும்.
இரவு 10 மணிக்குள் உறங்குங்கள். இது மூளையின் ஆரோக்கியத்தையும் ஹார்மோன் சமநிலையையும் பாதுகாக்கும்.
தினமும் 30 நிமிடங்கள் நடைப்பயிற்சி செய்யுங்கள். இதனால் இதயம், மனம் மற்றும் எலும்புகள் பலப்படும்.
தினமும் 15 நிமிடங்கள் சூரிய ஒளியில் நிற்கவும். இது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரித்து மனநிலையை மேம்படுத்தும்.
நடைப்பயிற்சிக்கு பிறகு பழங்கள் சாப்பிடுங்கள். இதனால் உடல் சுறுசுறுப்பு மற்றும் மன அமைதி கிடைக்கும்.
தினமும் 5 நிமிடங்கள் ஆழ்ந்த மூச்சுப் பயிற்சி செய்யுங்கள். இதனால் மன அழுத்தம் மற்றும் பதற்றம் குறையும்.
குடல் ஆரோக்கியத்தை பராமரியுங்கள். இதனால் மனநிலை, சருமம் மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மேம்படும்.
இவை பொதுவான ஆரோக்கிய ஆலோசனைகள் மட்டுமே. ஏதேனும் தீவிர உடல்நலப் பிரச்சனைகள் இருந்தால் மருத்துவரை அணுகுவது அவசியம்.