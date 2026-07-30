குழந்தைகளுக்கு கண்டிப்பாக தவிர்க்க வேண்டிய 7 உணவுகள்! பெற்றோர் கவனம் தேவை

தினத்தந்தி
குழந்தைகளின் ஆரோக்கியமான வளர்ச்சிக்காக அவர்கள் சாப்பிடும் உணவுகளில் பெற்றோர் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும். குழந்தைகள் விரும்புகிறார்கள் என்பதற்காக உடனடியாக வாங்கிக் கொடுப்பதை தவிர்ப்பது நல்லது.
சிவிங் கம்: சிறு குழந்தைகள் தவறுதலாக விழுங்கிவிடும் வாய்ப்பு இருப்பதால் சிவிங் கம்மை தவிர்ப்பது நல்லது. குறிப்பாக இளம் வயது குழந்தைகளுக்கு இதைக் கொடுக்காமல் இருப்பது பாதுகாப்பானது.
சாக்லேட், பிஸ்கட்: அதிக சர்க்கரை மற்றும் சேர்க்கைப் பொருட்கள் உள்ள சாக்லெட்டுகள், கிரீம் பிஸ்கெட்டுகளை அளவோடு மட்டுமே கொடுக்க வேண்டும். வீட்டில் தயாரிக்கும் ஆரோக்கியமான சிற்றுண்டிகளுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கலாம்.
கடையில் பொரித்த உணவுகள்: சமோசா, பக்கோடா, பிரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் போன்ற எண்ணெயில் பொரித்த உணவுகளை அடிக்கடி கொடுக்க வேண்டாம். வீட்டிலேயே சுத்தமான முறையில் தயாரித்து கொடுப்பது சிறந்தது.
குளிர்பானங்கள், செயற்கை பானங்கள்: அதிக சர்க்கரை கொண்ட குளிர்பானங்கள், செயற்கை பழச்சாறுகள் மற்றும் மில்க் ஷேக்குகளை குழந்தைகளுக்கு தவிர்ப்பது நல்லது. அவற்றுக்கு பதிலாக வீட்டில் தயாரித்த இயற்கை பழச்சாறுகளை அளவோடு கொடுக்கலாம்.
ஐஸ்கிரீம்: ஐஸ்கிரீமை அடிக்கடி கொடுப்பதை தவிர்த்து, வீட்டிலேயே பழங்கள் கொண்டு தயாரிக்கும் குளிர்பானம் அல்லது பழக்கூழ் போன்றவற்றை மாற்றாக கொடுக்கலாம்.
நூடுல்ஸ்: உடனடி நூடுல்ஸில் உப்பு மற்றும் சுவையூட்டிகள் அதிகமாக இருக்கக்கூடும். அதற்கு பதிலாக ராகி சேமியா, இடியாப்பம், காய்கறிகள் போன்றவற்றை சேர்த்து வீட்டிலேயே ஆரோக்கியமான நூடுல்ஸ் தயாரித்து கொடுக்கலாம்.
பாக்கெட் நொறுக்குத் தீனிகள்: அதிக உப்பு, சர்க்கரை மற்றும் சுவையூட்டிகள் உள்ள பாக்கெட் உணவுகளை குறைப்பது நல்லது. கடலைமிட்டாய், எள்ளுருண்டை, வீட்டில் செய்த முறுக்கு போன்றவற்றை ஆரோக்கியமான மாற்றாக கொடுக்கலாம்.