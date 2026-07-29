மார்பு, தோள், கைகள் வலிமையாக வேண்டுமா? தினமும் புஷ்-அப் செய்யுங்கள்!

தினத்தந்தி
புஷ்-அப் என்பது உடலின் பல தசைகளை ஒரே நேரத்தில் செயல்பட வைக்கும் சிறந்த உடற்பயிற்சியாகும். இது மார்பு, தோள்பட்டை, கைகள், முதுகு மற்றும் வயிற்றுத் தசைகளை வலுப்படுத்த உதவுகிறது.
புஷ்-அப் செய்யும்போது இதயத் துடிப்பு அதிகரித்து, உடலுக்கு ஆக்ஸிஜன் சீராக கிடைக்க உதவுகிறது. இதன் மூலம் இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தவும், உடல் சகிப்புத்தன்மையை அதிகரிக்கவும் உதவுகிறது.
இந்தப் பயிற்சி செய்யும் போது உடலில் எண்டோர்பின் எனப்படும் மகிழ்ச்சி ஹார்மோன்கள் சுரக்கின்றன. இதனால் மனநிலை மேம்பட்டு, மன அழுத்தம் மற்றும் பதற்றம் குறைய உதவக்கூடும்.
தொடர்ந்து புஷ்-அப் செய்வது கவனச்சிதறலைக் குறைத்து, கவனம் செலுத்தும் திறனை மேம்படுத்த உதவலாம். மேலும் வளர்சிதை மாற்றம் சீராக நடைபெறவும், தசை இழப்பை குறைக்கவும் துணைபுரிகிறது.
கைகள், மார்பு, தோள்கள் மற்றும் உடலின் மையத் தசைகளை வலுப்படுத்துவதால் உடல் வலிமை அதிகரிக்கிறது. சரியான முறையில் பயிற்சி செய்தால் உடல் சமநிலை மற்றும் நிலைத்தன்மையும் மேம்படும்.
தினமும் பயிற்சி செய்வது புஷ்-அப் செய்யும் திறனை படிப்படியாக உயர்த்துகிறது. சில ஆய்வுகளிலும் தொடர்ந்து பயிற்சி செய்தவர்களின் செயல்திறன் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் மேம்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
புஷ்-அப் செய்வதை வழக்கமாகக் கொண்டவர்கள் தன்னம்பிக்கை மற்றும் சுயமரியாதையில் முன்னேற்றம் காணலாம். மேலும் நல்ல உடல் தோரணையை (Posture) பராமரிக்கவும், தோள்பட்டை மற்றும் இடுப்புப் பகுதிகளை வலுப்படுத்தவும் இது உதவுகிறது.
இருப்பினும், புஷ்-அப்பை சரியான முறையில் செய்வது மிகவும் முக்கியம். ஆரம்பநிலையில் இருப்பவர்கள் பயிற்சியாளரின் ஆலோசனையுடன் தொடங்க வேண்டும். தோள்பட்டை, மணிக்கட்டு அல்லது முதுகுவலி உள்ளவர்கள் மருத்துவர் அல்லது உடற்பயிற்சி நிபுணரின் ஆலோசனையைப் பெற்ற பிறகே இந்தப் பயிற்சியை மேற்கொள்வது நல்லது.