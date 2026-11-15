சமையலறையில் பயன்படும் 8 அருமையான சமையல் குறிப்புகள்:

தினத்தந்தி
1. காய்கறிகளை வதக்கும்போது சிறிதளவு தண்ணீர் மற்றும் சோம்புத் தூள் சேர்க்கவும். இதனால் காய்கறிகளின் நிறம் மாறாமல், சுவையாக இருக்கும்.
2. சாதம் வேக வைக்கும்போது அரிசிக்கு ஏற்ற அளவு தண்ணீருடன் சிறிதளவு பால் சேர்க்கவும். இதனால் சாதம் மென்மையாகவும் சுவையாகவும் இருக்கும்.
3. குழம்பின் சுவையையும் மணத்தையும் அதிகரிக்க இறுதியில் சிறிதளவு நெய்யில் மசாலா பொருட்களை வறுத்துச் சேர்க்கவும்.
4. பருப்பு வகைகளை வேக வைப்பதற்கு முன்பு சிறிதளவு இஞ்சி, உப்பு சேர்த்து ஊற வைக்கலாம். இதனால் பருப்பு விரைவாகவும் மென்மையாகவும் வேக உதவும்.
5. குழம்பில் தக்காளி சேர்ப்பதற்கு முன்பு சிறிதளவு நெல்லிக்காய் சாறு சேர்த்துப் பாருங்கள். இது குழம்பின் சுவையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும்.
6. பழங்களை வெட்டியதும் அதன் மீது சிறிதளவு எலுமிச்சை சாறு தெளிக்கவும். இதனால் பழங்கள் விரைவில் பழுப்பு நிறமாக மாறுவதைத் தடுக்கலாம்.
7. உணவை சமைத்து முடித்ததும் வெப்பமாக இருக்கும் இடத்தில் சேமித்துவைக்கக்கூடாது. மிதமான வெப்பமான இடத்திலோ, சற்று குளிர்ந்த இடத்திலோ மூடி வைக்கவும். வாசனை, சுவை குறையாது.
8. எண்ணெயில் வதக்கும் காய்கறிகளுக்குப் பதிலாகச் சிறிதளவு தண்ணீர் தெளித்து வதக்கலாம். இதனால் எண்ணெயின் பயன்பாட்டைக் குறைத்து உணவைத் தயாரிக்கலாம்.