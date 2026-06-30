எள்ளு மிட்டாய் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் 8 ஆரோக்கிய நன்மைகள்!

தினத்தந்தி
எலும்புகளை வலுப்படுத்தும்: எள்ளில் கால்சியம், மக்னீசியம், பாஸ்பரஸ் போன்ற தாதுக்கள் நிறைந்துள்ளதால் எலும்புகள் மற்றும் பற்கள் உறுதியாக இருக்க உதவுகிறது. குழந்தைகள் முதல் முதியவர்கள் வரை அனைவருக்கும் இது நல்ல ஊட்டச்சத்தாகும்.
இரத்த சோகையைத் தடுக்க உதவும்: எள்ளில் இரும்புச்சத்து அதிகம் இருப்பதால், சிவப்பு இரத்த அணுக்கள் உருவாக உதவுகிறது. இதனால் இரத்த சோகை ஏற்படும் அபாயம் குறையும்.
இதய ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்கும்: எள்ளில் உள்ள நல்ல கொழுப்பு அமிலங்கள் மற்றும் ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் கெட்ட கொழுப்பை குறைத்து, இதயத்தின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்த உதவுகின்றன.
செரிமானத்தை மேம்படுத்தும்: எள்ளில் உள்ள நார்ச்சத்து குடல் இயக்கத்தை சீராக்கி, மலச்சிக்கலைத் தடுக்கவும் செரிமான மண்டலத்தை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்கவும் உதவுகிறது.
உடலுக்கு உடனடி ஆற்றல் தரும்: வெல்லம் மற்றும் எள்ளின் சேர்க்கை இயற்கையான சக்தியை வழங்குகிறது. சோர்வை குறைத்து, நாள் முழுவதும் உற்சாகமாக இருக்க உதவும்.
நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும்: எள்ளிலும் வெல்லத்திலும் உள்ள வைட்டமின்கள், தாதுக்கள் மற்றும் ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வலுப்படுத்துகின்றன.
சருமம் மற்றும் தலைமுடி ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது: எள்ளில் உள்ள வைட்டமின் ஈ மற்றும் நல்ல கொழுப்பு அமிலங்கள் சருமத்தை பளபளப்பாக வைத்திருக்கவும், தலைமுடி வலுவாக வளரவும் உதவுகின்றன.
அளவோடு சாப்பிடுவது அவசியம்: எள்ளு மிட்டாய் சத்தான சிற்றுண்டி என்றாலும், இதில் வெல்லம் இருப்பதால் கலோரிகள் அதிகம். எனவே தினமும் 1–2 துண்டுகள் அளவோடு சாப்பிடுவது ஆரோக்கியத்திற்கு சிறந்தது.