8 வகையான விதைகளும் அவற்றின் ஆரோக்கிய நன்மைகளும்

தினத்தந்தி
1. சியா விதைகள்: சியா விதைகளில் நார்ச்சத்து மற்றும் ஒமேகா-3 போன்ற சத்துக்கள் உள்ளன. இவை செரிமானத்திற்கு உதவுவதுடன், நீண்ட நேரம் வயிறு நிறைவாக இருக்கவும் உதவுகின்றன.
2. ஆளி விதைகள்: ஆளி விதைகளில் ஒமேகா-3, நார்ச்சத்து மற்றும் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் நிறைந்துள்ளன. இவை இதய ஆரோக்கியத்திற்கும் செரிமானத்திற்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
3.பூசணி விதைகள்: பூசணி விதைகளில் புரதம், மெக்னீசியம் மற்றும் துத்தநாகம் போன்ற சத்துக்கள் உள்ளன. இவை உடலுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்களை வழங்க உதவுகின்றன.
4. சூரியகாந்தி விதைகள்: சூரியகாந்தி விதைகளில் வைட்டமின் E மற்றும் நல்ல கொழுப்புகள் அதிகம் உள்ளன. இவை சருமம் மற்றும் உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு உதவக்கூடியவை.
5. எள் விதைகள்: எள்ளில் கால்சியம், இரும்புச்சத்து மற்றும் நல்ல கொழுப்புகள் நிறைந்துள்ளன. இவை எலும்புகளின் ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
6. சப்ஜா விதைகள்: சப்ஜா விதைகளில் நார்ச்சத்து அதிகம் உள்ளது. இவை செரிமானத்திற்கு உதவுவதோடு, வயிறு நிறைவாக இருக்கவும் உதவுகின்றன.
7.ஹெம்ப் விதைகள்: ஹெம்ப் விதைகளில் புரதம் மற்றும் உடலுக்கு தேவையான நல்ல கொழுப்புகள் உள்ளன. இவை உடலின் ஊட்டச்சத்து தேவையை பூர்த்தி செய்ய உதவுகின்றன.
8.தர்பூசணி விதைகள்: தர்பூசணி விதைகளில் புரதம், இரும்புச்சத்து மற்றும் மெக்னீசியம் போன்ற சத்துக்கள் உள்ளன. இவை உடலுக்கு தேவையான முக்கிய ஊட்டச்சத்துக்களை வழங்குகின்றன.