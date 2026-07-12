சமையலை சுவையாக மாற்றும் 9 எளிய கிச்சன் டிப்ஸ்!

தினத்தந்தி
சாதம் வடித்த பிறகு ஒரு டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்து கிளறினால், சாதம் ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டாமல் உதிரியாக இருக்கும்.
காய்கறிகளை நறுக்கியதும் சிறிதளவு மஞ்சள்தூள் அல்லது எலுமிச்சைச் சாறு தூவி வைத்தால், அவற்றின் இயற்கை நிறம் மங்காமல் இருக்கும். வதக்கும்போது சிறிது உப்பும் எண்ணெய்யும் சேர்த்தால் சாறு வெளியேறாமல் மென்மையாக வெந்துவிடும்.
குழம்புகளில் சிறிதளவு தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்தால், அதன் நறுமணமும் சுவையும் மேலும் அதிகரிக்கும்.
சாதம் அல்லது கஞ்சி போன்ற உணவுகளில் பாதாம், முந்திரி அல்லது பன்னீர் துண்டுகளைத் தூவி பரிமாறினால், சுவையும் சத்தும் கூடும்.
புளிக்குழம்பில் சிறிதளவு உருளைக்கிழங்கு சேர்த்தால், குழம்பின் சுவையும் நிறமும் மேம்படும்.
கோழி இறைச்சி அல்லது மீனை சமைப்பதற்கு முன் சிறிதளவு எலுமிச்சைச் சாறு சேர்த்து ஊறவைத்தால், இறைச்சி மென்மையாகவும் சுவையாகவும் இருக்கும்.
கிரேவி தயாரிக்கும்போது சிறிது வெண்ணெய் சேர்த்தால், கிரேவி மென்மையாகவும் அடர்த்தியாகவும் கிடைக்கும்.
மீனை வதக்குவதற்கு முன் மஞ்சள்தூள் மற்றும் சிறிதளவு தயிர் சேர்த்து 10 நிமிடங்கள் ஊறவைத்தால், மீன் வாசனையின்றி மென்மையாகவும் ருசியாகவும் இருக்கும்.
சாதம், குழம்பு, வறுவல் போன்ற உணவுகளை சமைத்தவுடன் உடனே பரிமாறாமல், சில நிமிடங்கள் மூடி வைத்தால் நறுமணமும் சுவையும் நீண்ட நேரம் நீடிக்கும்.