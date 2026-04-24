கோடைக்கால குளிர்ச்சி பானம் - பதநீரின் அற்புத நன்மைகள்!

பதநீர் உடலுக்கு தேவையான பல முக்கிய சத்துக்களை வழங்கும் இயற்கை பானமாகும். இதில் உள்ள இரும்புச்சத்து, கால்சியம், அமினோ அமிலங்கள் மற்றும் புரதச்சத்துகள் உடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த உதவுகின்றன.
அதிக உஷ்ணத்தால் ஏற்படும் நீர்க்கடுப்பு, சிறுநீர் பாதை எரிச்சல் மற்றும் வலிகளை குறைக்க உதவுகிறது.
ரத்தம் கலந்த வயிற்றுப்போக்கு மற்றும் மூலச்சூடு போன்ற பிரச்சினைகளை கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது.
எலும்புத் தேய்மானம் போன்ற பிரச்சினைகள் வராமல் தடுக்கிறது.
பற்களை வலிமைப்படுத்தி, ஈறுகளில் ரத்தக்கசிவு ஏற்படுவதைத் தடுக்கும்.
நார்ச்சத்து அதிகம் உள்ளதால் குடல் இயக்கத்தை சீராக்கி, மலச்சிக்கலை தவிர்க்க உதவுகிறது.
பெண்களுக்கு ஏற்படும் வெள்ளைப்படுதல் மற்றும் மாதவிடாய் கோளாறுகளை குறைக்க உதவுகிறது.
உடல் சோர்வை குறைத்து, புத்துணர்ச்சியுடன் இருக்க உதவுகிறது. மேலும் உடல் செல்கள் ஆரோக்கியமாக செயல்பட உதவி செய்து, இளமையாகத் தோன்ற உதவலாம்.