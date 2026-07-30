அஜிங்க்யா ரஹானே: ஒரு சகாப்தத்தின் நிறைவு! சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து இன்று ஓய்வு
தினத்தந்தி
இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டனும், நம்பகமான நடுவரிசை பேட்ஸ்மேனுமான அஜிங்க்யா ரஹானே, 2026 ஜூலை 30 அன்று சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்துள்ளார். 38 வயதில் சர்வதேச கிரிக்கெட்டுக்கு விடை கொடுத்துள்ள அவர், ஒரு தசாப்தத்துக்கும் மேலான தனது பயணத்தை நிறைவு செய்துள்ளார்.
மும்பையைச் சேர்ந்த ரஹானே, 2007ஆம் ஆண்டு முதல் தர கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமானார். 2008ஆம் ஆண்டு தனது இரண்டாவது ரஞ்சி சீசனில் 1,089 ரன்கள் குவித்து மும்பையின் ரஞ்சி கோப்பை வெற்றியில் முக்கிய பங்காற்றினார். அதன் பின்னர் இந்திய அணிக்கான வாய்ப்பை பெற்றார்.
2011ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 3ஆம் தேதி இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் போட்டியில் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமானார். அதே ஆண்டில் டி20 சர்வதேச போட்டியிலும் அறிமுகமானார். ஆனால் அவரது மிகப்பெரிய அடையாளமாக அமைந்தது டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டுதான்.
ரஹானே இந்தியாவுக்காக 85 டெஸ்ட் போட்டிகளில் 5,077 ரன்களும், 90 ஒருநாள் போட்டிகளில் 2,962 ரன்களும் எடுத்துள்ளார். டெஸ்டில் 12 சதங்களும், ஒருநாளில் 3 சதங்களும் அடங்கும். அவரது சர்வதேச கிரிக்கெட் வாழ்க்கையில் மொத்தம் 15 சதங்கள் இடம் பெற்றுள்ளன.
2014ஆம் ஆண்டு லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் இங்கிலாந்துக்கு எதிராக சதம் அடித்தது, வெளிநாட்டு மைதானங்களில் அவரது திறமையை வெளிப்படுத்திய முக்கியமான இன்னிங்ஸ்களில் ஒன்றாக அமைந்தது. 2015ஆம் ஆண்டு டெல்லி டெஸ்டில் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக இரு இன்னிங்ஸ்களிலும் சதம் அடித்து சாதனை படைத்த இந்திய வீரர்களின் பட்டியலில் இணைந்தார்.
ரஹானேவின் கிரிக்கெட் வாழ்க்கையின் மிகப்பெரிய அத்தியாயம் 2020-21 ஆஸ்திரேலிய சுற்றுப்பயணம். முதல் டெஸ்டுக்குப் பிறகு விராட் கோலி இல்லாத நிலையில் கேப்டன் பொறுப்பை ஏற்ற அவர், மெல்போர்ன் டெஸ்டில் சதம் அடித்து இந்தியாவை வெற்றிப் பாதைக்கு கொண்டு சென்றார். பின்னர் இந்திய அணி ஆஸ்திரேலியாவை 2-1 என்ற கணக்கில் வீழ்த்திய வரலாற்று தொடரில் அவரது தலைமை முக்கிய பங்காற்றியது.
2018க்குப் பிறகு ஒருநாள் மற்றும் டி20 சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இந்திய அணிக்காக அவர் விளையாடவில்லை; 2023 ஜூலையில் மேற்கிந்தியத் தீவுகளுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடருக்குப் பிறகு மீண்டும் இந்திய டெஸ்ட் அணியில் இடம்பெறவில்லை. இருப்பினும் உள்நாட்டு கிரிக்கெட் மற்றும் ஐபிஎல் போட்டிகளில் தனது பயணத்தைத் தொடர்ந்து வந்தார்.
அமைதியான அணுகுமுறை, பொறுமையான பேட்டிங், வெளிநாட்டு மைதானங்களில் சிறப்பான செயல்பாடு மற்றும் நெருக்கடியான தருணங்களில் தலைமை ஏற்கும் திறன் ஆகியவற்றால் தனக்கென ஒரு இடத்தை உருவாக்கிய ரஹானே, இன்று சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து விடைபெற்றுள்ளார். அவரது ஓய்வு இந்திய கிரிக்கெட்டின் ஒரு முக்கியமான அத்தியாயத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வந்துள்ளது.