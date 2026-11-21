தினத்தந்தி
யானையின் தும்பிக்கையில் சுமார் 40,000 தசைகள் உள்ளன. இதனால் சிறிய பொருட்களைக்கூட எளிதாக எடுக்க முடியும்.
ஒட்டகச்சிவிங்கியின் நாக்கு சுமார் 45 முதல் 50 செ.மீ. நீளம் கொண்டது.
ஆக்டோபஸுக்கு மூன்று இதயங்கள் உள்ளன. அதன் ரத்தம் நீல நிறத்தில் இருக்கும்.
சுறாக்களுக்கு மனிதர்களைப் போல எலும்புகள் கிடையாது. அவற்றின் உடல் குருத்தெலும்புகளால் ஆனது.
பச்சோந்தியால் தனது கண்களை ஒன்றுக்கொன்று தனித்தனியாக அசைத்து வெவ்வேறு திசைகளில் பார்க்க முடியும்.
ஃபிளமிங்கோ பறவைகள் ஒரு காலில் நின்றபடியே ஓய்வெடுக்கவும் தூங்கவும் முடியும்.
பெண் கங்காருவின் வயிற்றில் குட்டியைப் பாதுகாத்து வளர்க்க பிரத்யேகமான பை உள்ளது.டால்பின்கள் மூளையின் ஒரு பகுதியை ஓய்வெடுக்கச் செய்து, மற்றொரு பகுதியை விழிப்புடன் வைத்துத் தூங்குகின்றன.
டால்பின்கள் மூளையின் ஒரு பகுதியை ஓய்வெடுக்கச் செய்து, மற்றொரு பகுதியை விழிப்புடன் வைத்துத் தூங்குகின்றன.