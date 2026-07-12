குடைமிளகாய் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் அசத்தலான ஆரோக்கிய நன்மைகள்!

தினத்தந்தி
குடைமிளகாயில் வைட்டமின் A, B, C, கால்சியம், பாஸ்பரஸ் மற்றும் இரும்புச்சத்து போன்ற முக்கிய ஊட்டச்சத்துகள் நிறைந்துள்ளன. காரம் குறைவாக இருந்தாலும், உணவுக்கு நிறமும் சத்தும் சேர்க்கும் சிறந்த காய்கறியாக இது விளங்குகிறது.
குடைமிளகாய் வயிற்றுப்புண், மலச்சிக்கல், வாய்வு தொல்லை போன்ற செரிமான பிரச்சினைகளை குறைக்க உதவுகிறது. மேலும், கீமோதெரபி மற்றும் ரேடியோ தெரபி சிகிச்சையின்போது ஏற்படும் வாய்ப்புண்களைக் கட்டுப்படுத்தவும் உதவுகிறது.
இது இரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரை அளவை சமநிலைப்படுத்தி, நீரிழிவு நோயைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது. குறைந்த கலோரி மற்றும் கொழுப்பு கொண்டதால், உடல் எடை அதிகரிப்பதையும் தேவையற்ற கொலஸ்ட்ரால் சேர்வதையும் தடுக்கிறது.
நார்ச்சத்து அதிகமாக இருப்பதால் நீண்ட நேரம் பசியை கட்டுப்படுத்தி, எடை குறைப்புக்கும் துணைபுரிகிறது. குறிப்பாக குடைமிளகாய் சாறு, உடல் எடையை குறைக்க விரும்புபவர்களுக்கு பயனுள்ளதாகக் கருதப்படுகிறது.
குடைமிளகாயில் உள்ள ஆன்டி-ஆக்ஸிடென்ட்கள் மற்றும் அழற்சி எதிர்ப்பு பண்புகள் புற்றுநோய் அபாயத்தை குறைக்க உதவுகின்றன. சிறுநீர்ப்பை, கணையம், கருப்பைவாய், புரோஸ்டேட் மற்றும் மார்பக புற்றுநோய்களின் அபாயத்தைக் குறைக்க உதவலாம் என்று சில ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.
மேலும், இதில் உள்ள வைட்டமின் C மற்றும் வைட்டமின் E தோலின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தி, சுருக்கங்களை குறைத்து இளமையான தோற்றத்தை பராமரிக்க உதவுகின்றன. செல்களின் வளர்ச்சியை ஊக்குவித்து, தோலுக்கு உறுதியையும் பொலிவையும் அளிக்கிறது.
குடைமிளகாயில் உள்ள சில உயிர்ச்செயல்பாட்டு சேர்மங்கள் உடல் வலிகளை குறைக்க உதவக்கூடும். மேலும், புரோஸ்டேட் புற்றுநோயுடன் தொடர்புடைய சில செல்களின் வளர்ச்சியை மந்தப்படுத்தும் திறன் இருப்பதாக ஆரம்பகட்ட ஆய்வுகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன.
குறிப்பு: குடைமிளகாய் ஆரோக்கியமான உணவாக இருந்தாலும், இது எந்த நோய்க்கும் தனிப்பட்ட மருந்தாகக் கருதப்படக்கூடாது. சமநிலையான உணவுமுறை மற்றும் மருத்துவரின் ஆலோசனையுடன் இதை உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது சிறந்தது.