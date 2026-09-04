வெறும் வயிற்றில் ஸ்வீட் சாப்பிடுகிறீர்களா? இந்த ஆபத்து இருக்கு!

தினத்தந்தி

காலையில் வெறும் வயிற்றில் சில உணவுகளை சாப்பிடுவதைத் தவிர்ப்பது நல்லது என டாக்டர் பரிந்துரைக்கின்றனர். குறிப்பாக, சில உணவுகள் வயிற்றில் அமிலத்தன்மை, வாயு மற்றும் செரிமானக் கோளாறுகளை ஏற்படுத்தக்கூடும்.

1. சிட்ரஸ் பழங்கள்: எலுமிச்சை, ஆரஞ்சு போன்ற சிட்ரஸ் பழங்களை சிலர் வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடும்போது வயிற்றில் எரிச்சல் அல்லது அமிலத்தன்மை அதிகரிப்பது போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம். எனவே, இவற்றை உணவுக்குப் பிறகு எடுத்துக்கொள்வது சிலருக்கு ஏற்றதாக இருக்கும்.

2. ஈஸ்ட் உள்ள உணவுகள்: ஈஸ்ட் சேர்த்து தயாரிக்கப்படும் சில உணவுகளை காலையில் வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடும்போது, செரிமானப் பிரச்சனைகள் மற்றும் வயிற்றில் வாயு போன்ற தொந்தரவுகள் சிலருக்கு ஏற்படலாம். குறிப்பாக சென்சிட்டிவான வயிறு கொண்டவர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.

3. தயிர்: தயிர் ஆரோக்கியமான உணவாக இருந்தாலும், சிலருக்கு காலையில் வெறும் வயிற்றில் தயிர் சாப்பிடும்போது வயிற்றில் வாயு அல்லது அசௌகரியம் ஏற்படலாம். இதுபோன்ற பிரச்சனை இருப்பவர்கள் வேறு உணவுடன் சேர்த்து தயிரை எடுத்துக்கொள்ளலாம்.

4. இனிப்பு: சிலர் காலையில் எழுந்தவுடன் வெறும் வயிற்றில் இனிப்பு சாப்பிடும் பழக்கத்தைக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் அதிக சர்க்கரை உள்ள இனிப்புகளை வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடும்போது ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு வேகமாக அதிகரிக்கலாம். எனவே, இந்தப் பழக்கத்தைத் தவிர்ப்பது நல்லது.

5. சர்க்கரை அதிகம் உள்ள உணவுகள்: வெறும் வயிற்றில் அதிக சர்க்கரை கொண்ட உணவுகளை அடிக்கடி சாப்பிடுவது ரத்தச் சர்க்கரை கட்டுப்பாட்டில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும். குறிப்பாக நீரிழிவு நோய் உள்ளவர்கள் இனிப்பு உணவுகளை எடுத்துக்கொள்வதில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.

6. அதிக கொழுப்பு உணவுகள்: காலையில் வெறும் வயிற்றில் அதிக எண்ணெய் மற்றும் கொழுப்பு நிறைந்த உணவுகளை சாப்பிடும்போது, சிலருக்கு வயிற்று பாரம், அஜீரணம் மற்றும் அசௌகரியம் ஏற்படலாம். எனவே, காலை உணவை எளிதாகவும் சமச்சீராகவும் எடுத்துக்கொள்வது நல்லது.

7. பேரிக்காய்: பேரிக்காயில் நார்ச்சத்து அதிகம் உள்ளது. சிலருக்கு அதிக நார்ச்சத்து கொண்ட பழங்களை வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடும்போது வயிற்றில் அசௌகரியம் அல்லது செரிமானப் பிரச்சனை ஏற்படலாம். இதுபோன்றவர்கள் பேரிக்காயை வேறு உணவுடன் சேர்த்து சாப்பிடலாம்.

8. கவனிக்க வேண்டியது: ஒவ்வொருவரின் உடலும் உணவுகளுக்கு வெவ்வேறு விதமாக எதிர்வினையாற்றும். வெறும் வயிற்றில் குறிப்பிட்ட உணவை சாப்பிட்ட பிறகு அடிக்கடி வயிற்று எரிச்சல், வாயு அல்லது அசௌகரியம் ஏற்பட்டால், அந்த உணவைத் தவிர்த்து மருத்துவர் அல்லது ஊட்டச்சத்து நிபுணரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது சிறந்தது.

இரவில் பால் குடிப்பது நல்லதா..? யாரெல்லாம் இந்த பழக்கத்தை தவிர்க்க வேண்டும்?