வெறும் வயிற்றில் ஸ்வீட் சாப்பிடுகிறீர்களா? இந்த ஆபத்து இருக்கு!

தினத்தந்தி
காலையில் வெறும் வயிற்றில் சில உணவுகளை சாப்பிடுவதைத் தவிர்ப்பது நல்லது என டாக்டர் பரிந்துரைக்கின்றனர். குறிப்பாக, சில உணவுகள் வயிற்றில் அமிலத்தன்மை, வாயு மற்றும் செரிமானக் கோளாறுகளை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
5. சர்க்கரை அதிகம் உள்ள உணவுகள்: வெறும் வயிற்றில் அதிக சர்க்கரை கொண்ட உணவுகளை அடிக்கடி சாப்பிடுவது ரத்தச் சர்க்கரை கட்டுப்பாட்டில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும். குறிப்பாக நீரிழிவு நோய் உள்ளவர்கள் இனிப்பு உணவுகளை எடுத்துக்கொள்வதில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
8. கவனிக்க வேண்டியது: ஒவ்வொருவரின் உடலும் உணவுகளுக்கு வெவ்வேறு விதமாக எதிர்வினையாற்றும். வெறும் வயிற்றில் குறிப்பிட்ட உணவை சாப்பிட்ட பிறகு அடிக்கடி வயிற்று எரிச்சல், வாயு அல்லது அசௌகரியம் ஏற்பட்டால், அந்த உணவைத் தவிர்த்து மருத்துவர் அல்லது ஊட்டச்சத்து நிபுணரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது சிறந்தது.