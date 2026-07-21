நீங்களே உங்களுக்கு எதிரியா? நெகட்டிவ் செல்ப்-டாக்கின் ஆபத்துகள்!

தினத்தந்தி
"எனக்கு மட்டும் ஏன் எல்லாமே தப்பாகவே நடக்கிறது?", "அவனைப் போல எனக்கு திறமை இல்லை!", "இந்த வேலைக்கு நான் சரியாக இருக்க மாட்டேன்!" – இதுபோன்ற எண்ணங்கள் அடிக்கடி உங்கள் மனதில் தோன்றுகிறதா? அப்படியானால், நீங்கள் 'நெகட்டிவ் செல்ஃப்-டாக்' (Negative Self-Talk) என்ற மனநிலையின் தாக்கத்தில் இருக்கலாம்.
நம்மைச் சுற்றியுள்ள அனைவரும் நம்மை ஊக்கப்படுத்தினாலும், நம் மனதிற்குள் தொடர்ந்து ஒலிக்கும் எதிர்மறை வார்த்தைகளே நம் முன்னேற்றத்திற்கு மிகப்பெரிய தடையாக மாறுகின்றன. நம்மைப் பற்றிய தவறான நம்பிக்கைகளை நாமே உருவாக்கிக் கொள்வதுதான் இதன் முக்கிய பிரச்சினை.
மனித மூளை நாம் மீண்டும் மீண்டும் நினைக்கும் விஷயங்களை உண்மையாக ஏற்றுக்கொள்ளும் தன்மை கொண்டது. "நான் தோல்வியடைந்தவன்", "என்னால் முடியாது" போன்ற எண்ணங்களை தொடர்ந்து மனதில் பதித்துக் கொண்டே இருந்தால், மூளை அவற்றையே உண்மை என நம்பத் தொடங்குகிறது.
அதன் விளைவாக, நீங்கள் செய்த நல்ல செயல்களையும், உங்கள் திறமைகளையும் மூளை கவனிக்காமல் விடும். அதற்குப் பதிலாக உங்கள் குறைகளையும் தோல்விகளையும் மட்டும் பெரிதாகக் காட்டும்.
இந்த எதிர்மறை சுய பேச்சு முதலில் தாழ்வு மனப்பான்மையை உருவாக்கும். சாதாரணமாக செய்யக்கூடிய ஒரு வேலையைக் கூட "என்னால் முடியாது" என்ற பயத்தில் தொடங்காமல் அல்லது பாதியிலேயே கைவிடும் நிலை ஏற்படலாம்.
மேலும், எதிர்காலத்தில் நடக்கக்கூடிய தோல்விகளை முன்கூட்டியே கற்பனை செய்து தேவையற்ற பதற்றம் மற்றும் கவலையை உருவாக்கும். இதனால் மன அமைதியும், தன்னம்பிக்கையும் பாதிக்கப்படலாம்.
நல்ல வேலை வாய்ப்பு, தொழில் வாய்ப்பு அல்லது வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைத்தாலும், "நான் தகுதியானவன் அல்ல" என்ற எண்ணம் காரணமாக அதை பயன்படுத்தத் தயக்கம் ஏற்படலாம். இதனால் பல நல்ல வாய்ப்புகள் கைகூடாமல் போகும்.
எனவே, எதிர்மறை எண்ணங்களை அடையாளம் கண்டு, அவற்றை நேர்மறை சிந்தனைகளால் மாற்ற முயற்சிப்பது மிகவும் முக்கியம். உங்களைப் பற்றி நீங்கள் பேசும் வார்த்தைகளே உங்கள் வாழ்க்கையின் திசையை மாற்றும் என்பதை எப்போதும் நினைவில் கொள்ளுங்கள்.