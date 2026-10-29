கால் விரல்களுக்கு இடையில் அரிப்பு, எரிச்சலா? சேற்றுப் புண் குறித்து தெரிந்துகொள்ளுங்கள்!

தினத்தந்தி
சேற்றுப் புண் என்பது கால் விரல்களுக்கு இடையில் ஏற்படும் ஒரு வகையான பூஞ்சைத் தொற்று ஆகும். இது மருத்துவத்தில் ‘டீனியா பெடிஸ்’ என்று அழைக்கப்படுகிறது. கால்களில் ஈரப்பதம் நீண்ட நேரம் இருப்பது இந்தத் தொற்று ஏற்படுவதற்கான முக்கியக் காரணமாகும்.
வயல்களில் வேலை செய்பவர்கள், நீண்ட நேரம் காலணிகளை அணிபவர்கள் மற்றும் கால்களில் அதிகமாக வியர்ப்பவர்கள் ஆகியோருக்கு இத்தொற்று ஏற்படும் வாய்ப்பு அதிகம். ஈரமான இடங்களில் வெறுங்காலுடன் நடப்பதும் தொற்று ஏற்படும் அபாயத்தை அதிகரிக்கலாம்.
கால் விரல்களுக்கு இடையில் தோல் வெளுத்துப் போதல், தோல் உரிதல், அரிப்பு, சிவத்தல் மற்றும் எரிச்சல் போன்றவை இதன் அறிகுறிகளாக இருக்கலாம். சிலருக்குத் தோலில் வெடிப்புகள் ஏற்பட்டு வலியும் உண்டாகலாம்.
சேற்றுப் புண்ணுக்கு சித்த மருத்துவத்தில் சில உள் மருந்துகளும் வெளிப்பூச்சு மருந்துகளும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பறங்கிப்பட்டை சூரணம், கந்தக பற்பம், சிவனார் அமிர்தம், பலகரை பற்பம் போன்ற மருந்துகளைத் தகுதியான சித்த மருத்துவரின் ஆலோசனையின்றி உட்கொள்ளக் கூடாது.
அமிர்த மெழுகு, கிளிஞ்சல் மெழுகு, வங்க வெண்ணெய் போன்றவை சில சித்த மருத்துவ முறைகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இவற்றைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு தகுதியான சித்த மருத்துவரிடம் ஆலோசனை பெறுவது நல்லது.
கால்களைத் தினமும் சுத்தமான தண்ணீரில் கழுவி, குறிப்பாக விரல்களுக்கு இடையில் ஈரமின்றித் துடைத்துக் காயவைக்க வேண்டும். சுத்தமான காலுறைகளை அணிவதுடன், ஈரமான காலணிகளைத் தவிர்ப்பதும் தொற்று ஏற்படும் அபாயத்தைக் குறைக்க உதவும்.
அரிப்பு, எரிச்சல் தொடர்ந்து இருந்தாலோ, புண் அதிகரித்தாலோ, வீக்கம், கடுமையான வலி அல்லது சீழ் ஏற்பட்டாலோ மருத்துவரை அணுக வேண்டும். பூஞ்சைத் தொற்றுக்கு ஏற்ற சிகிச்சையைப் பெறுவது அவசியம்.