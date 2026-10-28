தினமும் 30 நிமிடம் பேட்மிண்டன் விளையாடினால் கிடைக்கும் 7 நன்மைகள்!

தினத்தந்தி
தினமும் 30 நிமிடங்கள் பேட்மிண்டன் விளையாடுவது உடல் இயக்கத்தை அதிகரித்து ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த உதவும். இதனால் கிடைக்கும் முக்கிய நன்மைகளைப் பார்க்கலாம்.
1. தசைகள் வலுப்பெறும்; பேட்மிண்டன் விளையாடும்போது கால்கள், கைகள், தொடைகள் உள்ளிட்ட உடல் தசைகள் இயங்குகின்றன. இது தசைகளின் வலிமையையும் உடல் இயக்கத் திறனையும் மேம்படுத்த உதவும்.
2. மன அழுத்தம் குறையும்; விளையாடும்போது உடலில் மகிழ்ச்சியுடன் தொடர்புடைய வேதிப்பொருட்கள் சுரக்கின்றன. இதனால் மனநிலை மேம்பட்டு, மன அழுத்தம் குறைய உதவலாம்.
3. இதய ஆரோக்கியம் மேம்படும்; பேட்மிண்டன் ஒரு உடற்பயிற்சியாகச் செயல்பட்டு இதயத் துடிப்பை அதிகரிக்கிறது. தொடர்ந்து விளையாடுவது இதய ஆரோக்கியத்தையும் உடல் தகுதியையும் மேம்படுத்த உதவும்.
4. உடல் நெகிழ்வுத்தன்மை அதிகரிக்கும்; விரைவாக நகர்வது, குனிவது, திரும்புவது போன்ற இயக்கங்கள் உடலின் நெகிழ்வுத்தன்மையையும் சமநிலையையும் மேம்படுத்த உதவுகின்றன.
5. உடல் எடையைப் பராமரிக்க உதவும்; பேட்மிண்டன் விளையாடும்போது கலோரிகள் செலவாகின்றன. சீரான உணவுப் பழக்கத்துடன் விளையாடுவதைத் தொடர்ந்தால் ஆரோக்கியமான உடல் எடையைப் பராமரிக்க உதவும்.
6. எலும்புகளின் ஆரோக்கியம் மேம்படும்; பேட்மிண்டன் போன்ற உடல் எடையைத் தாங்கிச் செய்யும் பயிற்சிகள் எலும்புகளின் வலிமையைப் பராமரிக்க உதவலாம். வயது மற்றும் உடல்நிலைக்கு ஏற்ப விளையாடுவது அவசியம்.
7. ரத்தச் சர்க்கரையைக் கட்டுப்படுத்த உதவும்; தொடர்ச்சியான உடற்பயிற்சி உடல் இன்சுலினைப் பயன்படுத்தும் திறனை மேம்படுத்தி, ரத்தச் சர்க்கரையைக் கட்டுப்படுத்த உதவலாம். இருப்பினும், இது மருத்துவச் சிகிச்சைக்கு மாற்றாகாது.
யார் கவனமாக விளையாட வேண்டும்? ஆஸ்துமா அல்லது பிற சுவாசப் பிரச்சினைகள் உள்ளவர்கள் தங்கள் உடல்நிலைக்கு ஏற்ப விளையாட வேண்டும். இதயம் அல்லது மூட்டுப் பிரச்சினைகள் உள்ளவர்கள் மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது நல்லது. விளையாடுவதற்கு முன்பு சிறிது நேரம் உடலைத் தயார்படுத்தும் பயிற்சிகளைச் செய்யவும்.