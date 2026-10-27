நுரையீரல் நலனுக்கு உதவும் பலூன் ஊதும் பயிற்சி!

தினத்தந்தி
கொண்டாட்டங்கள், விழாக்களில் தவறாமல் இடம்பெறும் பலூன், விளையாட்டுப் பொருளாக மட்டுமின்றி சுவாசப் பயிற்சிக்கும் பயன்படுகிறது. பலூனை ஊதும்போது காற்றை வெளியேற்றுவதற்கான முயற்சி தேவைப்படுவதால், இது சுவாசப் பயிற்சியின் ஒரு வடிவமாக அமைகிறது.
நுரையீரல் செயல்பாட்டில் உதரவிதானம் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. இது மார்புப் பகுதிக்கும் வயிற்றுப் பகுதிக்கும் இடையில் அமைந்துள்ள தசையாகும். பலூனை ஊதும்போது காற்றை அழுத்தத்துடன் வெளியேற்ற வேண்டியிருப்பதால், சுவாசத்தில் ஈடுபடும் தசைகளுக்குப் பயிற்சி கிடைக்கலாம்.
பலூனை ஊதுவதற்கு மூச்சைச் சீராகவும் தொடர்ந்து வெளியேற்றவும் வேண்டும். இதனால் காற்றை வெளியேற்றும் முறையில் பயிற்சி கிடைக்கலாம். இருப்பினும், பலூன் ஊதுவது மூச்சிரைப்பு உள்ளிட்ட சுவாசப் பிரச்சினைகளை முழுமையாகச் சரிசெய்யும் என்பதற்கு போதுமான ஆதாரங்கள் இல்லை.
சரியான உடல் தோற்றமும் சீரான சுவாச முறையும் உடல் நலனுக்கு முக்கியமானவை. பலூன் ஊதும்போது உடலை நேராக வைத்துக்கொண்டு சுவாசிப்பதில் கவனம் செலுத்தலாம். ஆனால், இந்தப் பயிற்சி மட்டுமே உடல் தோற்றத்தைச் சீராக்கும் அல்லது முதுகுவலியைக் குணப்படுத்தும் என்று உறுதியாகக் கூற முடியாது.
மெதுவாகவும் சீராகவும் மூச்சை வெளியேற்றுவது சிலருக்கு மன அமைதியை ஏற்படுத்த உதவும். பலூன் ஊதும் பயிற்சியின்போது மூச்சின் வேகத்தைக் கட்டுப்படுத்துவதில் கவனம் செலுத்தலாம். இருப்பினும், மன அழுத்தத்தைக் குறைக்க மெதுவான சுவாசப் பயிற்சிகளைத் தனியாகவும் மேற்கொள்ளலாம்.
நாம் மூச்சை உள்ளிழுக்கும்போது உதரவிதானம் சுருங்கி கீழ்நோக்கி நகர்கிறது. இதனால் மார்புக் குழியின் அளவு அதிகரித்து, நுரையீரலுக்குள் காற்று செல்கிறது. மூச்சை வெளியேற்றும்போது உதரவிதானம் தளர்கிறது. இந்தச் செயல்பாடு சீராக நடைபெறுவது இயல்பான சுவாசத்திற்கு அவசியமாகும்.
புகைப்பழக்கம் நுரையீரலையும் சுவாசப் பாதைகளையும் பாதிக்கக்கூடும். பலூன் ஊதுவது புகைப்பழக்கத்தால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகளைச் சரிசெய்யும் என்று கருதக்கூடாது. புகைப்பழக்கத்தை நிறுத்துவதும், சுவாசப் பிரச்சினைகள் இருந்தால் மருத்துவரை அணுகுவதும் நுரையீரல் ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாக்க முக்கியமானவை.