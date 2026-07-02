வாழைப்பூ உருண்டை குழம்பு - பாரம்பரிய சுவையில் அசத்தும் ஆரோக்கியமான ரெசிபி!

தினத்தந்தி
தினமும் ஒரே மாதிரியான குழம்புகளை சாப்பிட்டு அலுத்துவிட்டதா? அப்படியானால், இன்று சற்று வித்தியாசமாகவும், ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கும் வாழைப்பூ உருண்டை குழம்பு செய்து பாருங்கள். வாழைப்பூவில் நார்ச்சத்து, இரும்புச்சத்து மற்றும் உடலுக்கு தேவையான பல ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்துள்ளதால், இந்த உணவு சுவையுடன் ஆரோக்கியத்தையும் வழங்குகிறது.
தேவையான பொருட்கள்: வாழைப்பூ - 1, கடலைப்பருப்பு - ½ கப், வரமிளகாய் - 4, சோம்பு - 1 டீஸ்பூன், பூண்டு - 5 பல், சின்ன வெங்காயம் - 8, அரிசி மாவு - 2 டேபிள்ஸ்பூன், பெரிய வெங்காயம் - 2, தக்காளி - 2, இஞ்சி பூண்டு விழுது - 1 டேபிள்ஸ்பூன், மிளகாய்த்தூள் - 2 டீஸ்பூன், மல்லித்தூள் - 2 டீஸ்பூன், மஞ்சள்தூள் - ½ டீஸ்பூன், சீரகத்தூள் - 1 டீஸ்பூன், கரம் மசாலா - ½ டீஸ்பூன், புளிக்கரைசல் - ½ கப், தேங்காய் பால் - ½ கப் (விருப்பமானது), கடுகு - ½ டீஸ்பூன், சீரகம் - ½ டீஸ்பூன், கறிவேப்பிலை, கொத்தமல்லித்தழை, எண்ணெய், உப்பு மற்றும் தேவையான அளவு தண்ணீர்.
செய்முறை :முதலில் கடலைப்பருப்பை இரண்டு மணி நேரம் ஊறவைக்கவும். பின்னர் வாழைப்பூவை நன்றாக சுத்தம் செய்து பொடியாக நறுக்கி, சிறிதளவு மஞ்சள்தூள் சேர்த்த நீரில் வேகவைத்து வடிகட்டி வைத்துக்கொள்ளவும். இது வாழைப்பூவின் கசப்பை குறைத்து சுவையை அதிகரிக்கும்.
ஊறவைத்த கடலைப்பருப்பு, வரமிளகாய், சோம்பு, பூண்டு மற்றும் சின்ன வெங்காயத்தை கரகரப்பாக அரைத்துக் கொள்ளவும். அதனுடன் வேகவைத்த வாழைப்பூ, அரிசி மாவு, உப்பு, கறிவேப்பிலை மற்றும் கொத்தமல்லித்தழையை சேர்த்து நன்றாக பிசையவும். பிறகு சிறிய உருண்டைகளாக உருட்டி, மிதமான தீயில் பொன்னிறமாக பொரித்து எடுத்து வைக்கவும்.
இப்போது குழம்பு தயாரிக்க ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு, சீரகம், கறிவேப்பிலை தாளிக்கவும். அதில் வெங்காயத்தை பொன்னிறமாக வதக்கி, இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்து பச்சை வாசனை போகும் வரை கிளறவும். பின்னர் தக்காளியை சேர்த்து நன்றாக குழையும்வரை வதக்கவும்.
தக்காளி நன்றாக வதங்கியதும் மிளகாய்த்தூள், மல்லித்தூள், மஞ்சள்தூள், சீரகத்தூள் மற்றும் உப்பு சேர்த்து கிளறவும். அதன் பிறகு புளிக்கரைசலை ஊற்றி தேவையான அளவு தண்ணீர் சேர்த்து 10 நிமிடங்கள் நன்றாக கொதிக்கவிடவும். விருப்பமிருந்தால் சிறிதளவு தேங்காய் பால் சேர்த்தால் குழம்பின் சுவை மேலும் அதிகரிக்கும்.
குழம்பு நன்றாக கொதித்து கெட்டியான பதத்திற்கு வந்ததும், பொரித்து வைத்துள்ள வாழைப்பூ உருண்டைகளை மெதுவாக சேர்க்கவும். அதிக நேரம் கொதிக்கவிடாமல் 3 முதல் 5 நிமிடங்கள் மட்டும் சமைத்தால் உருண்டைகள் உடையாமல் சுவையாக இருக்கும். இறுதியாக கொத்தமல்லித்தழை தூவி அடுப்பை அணைக்கவும்.
மணமும் சுவையும் நிறைந்த இந்த வாழைப்பூ உருண்டை குழம்பு சாதம், சப்பாத்தி, தோசை, இடியாப்பம் மற்றும் கம்பு சாதத்துடன் மிகவும் அருமையாக இருக்கும். வீட்டில் உள்ள அனைவரும் விரும்பி சாப்பிடும் இந்த ஆரோக்கியமான பாரம்பரிய ரெசிபியை நீங்களும் ஒரு முறை செய்து பார்த்து உங்கள் குடும்பத்தினருடன் சுவைத்து மகிழுங்கள்.