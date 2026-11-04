பெண்கள் தினமும் உடற்பயிற்சி செய்தால் கிடைக்கும் அற்புதமான நன்மைகள்!

தினத்தந்தி
உடற்பயிற்சி செய்வது உடல் எடையைக் குறைக்கவோ, அதிகரிக்கவோ மட்டுமல்லாமல் உடல் மற்றும் மன ஆரோக்கியத்தையும் மேம்படுத்த உதவுகிறது. தொடர்ந்து உடற்பயிற்சியில் ஈடுபடும் பெண்கள் பல்வேறு நன்மைகளைப் பெறுகிறார்கள். அவற்றைப் பற்றி இங்கே பார்க்கலாம்.
வயதாகும்போது உடலில் தசைகளின் வலிமை படிப்படியாகக் குறையக்கூடும். இத்தகைய சூழலில் உடற்பயிற்சி செய்வது தசைகளை வலுப்படுத்தவும், உடல் உறுதியைப் பராமரிக்கவும் உதவுகிறது. வலுவான தசைகள் அன்றாடச் செயல்பாடுகளை எளிதாகச் செய்யவும் துணைபுரிகின்றன.
உடற்பயிற்சி செய்வதால் உடலில் ரத்த ஓட்டம் சீராக நடைபெற உதவுகிறது. இதன் மூலம் தசைகளுக்குத் தேவையான ஆக்சிஜன் மற்றும் ஊட்டச்சத்துகள் கிடைக்கின்றன. மேலும், முறையான தசை வலுப்படுத்தும் பயிற்சிகள் எலும்புகளின் வலிமையைப் பராமரிக்கவும் உதவக்கூடும்.
தொடர்ந்து உடற்பயிற்சி செய்வது சருமத்திற்குச் செல்லும் ரத்த ஓட்டத்தையும் மேம்படுத்த உதவுகிறது. இதனால் சரும செல்களுக்குத் தேவையான ஆக்சிஜன் மற்றும் ஊட்டச்சத்துகள் கிடைக்கின்றன. இருப்பினும், வியர்வை வழியாக உடலில் உள்ள நச்சுகள் முழுமையாக வெளியேறுகின்றன என்பது சரியான கருத்தல்ல.
உடற்பயிற்சியின்போது உடலில் எண்டோர்பின் போன்ற ரசாயனங்கள் சுரக்கின்றன. இவை மனநிலையை மேம்படுத்தவும், மகிழ்ச்சியான உணர்வை ஏற்படுத்தவும் உதவுகின்றன. தொடர்ந்து உடற்பயிற்சி செய்வது மன அழுத்தம், பதற்றம் போன்றவற்றைக் குறைக்கவும் ஆதரவளிக்கலாம்.
உடற்பயிற்சி தூக்கத்தின் தரத்தை மேம்படுத்த உதவுகிறது. போதுமான தூக்கம் கிடைக்கும்போது உடல் ஓய்வெடுத்து தன்னைச் சீரமைத்துக் கொள்கிறது. நினைவாற்றல், உடல் மீட்பு மற்றும் அன்றாடச் செயல்பாடுகளுக்கும் நல்ல தூக்கம் அவசியமாகும்.
தூக்கத்தின்போது உடலின் வளர்ச்சி ஹார்மோன் உள்ளிட்ட சில ஹார்மோன்கள் சுரக்கின்றன. இவை திசுக்களின் பராமரிப்பு, வளர்ச்சி மற்றும் உடலின் இயல்பான செயல்பாடுகளில் பங்கு வகிக்கின்றன. எனவே, உடற்பயிற்சியுடன் சீரான தூக்கத்திற்கும் பெண்கள் முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும்.
உடலின் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் சீராகச் செயல்படவும் மிதமான உடற்பயிற்சி உதவக்கூடும். நடைப்பயிற்சி, யோகா, சைக்கிள் ஓட்டுதல், தசை வலுப்படுத்தும் பயிற்சிகள் என உடலுக்கு ஏற்ற பயிற்சிகளைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம். தொடர்ந்து உடற்பயிற்சி செய்வதுடன் சீரான உணவு மற்றும் போதுமான ஓய்வையும் கடைப்பிடிப்பது ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைக்கு வழிவகுக்கும்.