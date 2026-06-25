தினமும் நீச்சல் பயிற்சி செய்வதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்!

தினத்தந்தி
நீச்சல் என்பது வெறும் பொழுதுபோக்கு அல்லது போட்டிக்கான பயிற்சி மட்டுமல்ல. உடலையும் மனதையும் ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க உதவும் சிறந்த முழுமையான உடற்பயிற்சியாகும். தினமும் நீச்சல் பயிற்சி செய்வதால் பல்வேறு உடல்நல நன்மைகளை பெற முடியும்.
இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் சிறந்த பயிற்சிகளில் நீச்சலும் ஒன்று. இதய துடிப்பை சீராக்கி, ரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்துவதன் மூலம் மாரடைப்பு மற்றும் பக்கவாதம் போன்ற இதய நோய்களின் அபாயத்தை குறைக்க உதவுகிறது.
ஓட்டப்பயிற்சி அல்லது பளு தூக்கும் பயிற்சிகளை விட, நீச்சல் மூட்டுகளில் குறைவான அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது. இதனால் மூட்டுவலி, கீழ்வாதம் போன்ற பிரச்சினைகள் உள்ளவர்களுக்கும் இது பாதுகாப்பான பயிற்சியாக அமைகிறது.
நீச்சல் உடலின் பல முக்கிய தசைகளை ஒரே நேரத்தில் செயல்பட வைக்கிறது. கைகள், கால்கள், தோள்பட்டைகள் மற்றும் முதுகுத் தசைகள் வலிமை பெறுவதுடன், உடலின் நெகிழ்வுத்தன்மையும் அதிகரிக்கிறது.
உடல் எடையை கட்டுப்படுத்த விரும்புபவர்களுக்கு நீச்சல் சிறந்த தேர்வாகும். அதிக அளவு கலோரிகளை எரித்து, கொழுப்பு சேர்வதை குறைத்து, உடல் எடையை சீராக பராமரிக்க உதவுகிறது.
நுரையீரல் செயல்பாட்டை மேம்படுத்துவதிலும் நீச்சல் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. சரியான சுவாச முறைகளை பின்பற்றுவதன் மூலம் நுரையீரல் திறன் அதிகரித்து, ஆக்சிஜன் பயன்பாடு மேம்படுகிறது.
நீச்சல் பயிற்சி மனநலத்திற்கும் நன்மை தருகிறது. இது எண்டோர்பின் எனப்படும் மகிழ்ச்சி ஹார்மோன்களை அதிகரித்து, மன அழுத்தம், கவலை மற்றும் மனச்சோர்வை குறைக்க உதவுகிறது.
தினசரி வாழ்க்கையில் நீச்சலை ஒரு பழக்கமாக மாற்றினால், உடல் ஆரோக்கியம் மட்டுமல்லாமல் மன உற்சாகமும் அதிகரித்து, புத்துணர்ச்சியுடன் செயல்பட முடியும்.