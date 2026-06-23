தேனில் ஊறவைத்த பேரிச்சம்பழம் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்!

தினத்தந்தி
தேனில் ஊறவைத்த பேரிச்சம்பழம் உடலுக்கு தேவையான பல்வேறு ஊட்டச்சத்துகளை வழங்கும் ஆரோக்கியமான உணவாகும். இதில் இரும்புச்சத்து அதிகம் இருப்பதால் இரத்த சோகை ஏற்படும் அபாயம் குறைய உதவுகிறது. உடலுக்கு தேவையான ஆற்றலையும் இது வழங்குகிறது.
இந்த கலவை இரத்த ஓட்டத்தை சீராக்க உதவுவதுடன், இதய ஆரோக்கியத்தையும் மேம்படுத்துகிறது. இரத்த நாளங்களின் செயல்பாட்டை ஆதரித்து, உடலின் பல பகுதிகளுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துகள் சீராக செல்ல உதவுகிறது.
தேனில் ஊறவைத்த பேரிச்சம்பழம் செரிமான மண்டலத்தின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்துகிறது. குடல் இயக்கத்தை சீராக்கி மலச்சிக்கல் மற்றும் அஜீரணக் கோளாறுகளை குறைக்க உதவுகிறது.
பசி உணர்வை கட்டுப்படுத்தும் தன்மையும் இதில் உள்ளது. இதனால் தேவையற்ற அளவில் உணவு உட்கொள்வது குறைந்து, உடல் எடையை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க உதவலாம்.
ஆண்டிஆக்ஸிடன்ட் சத்துகள் நிறைந்த இந்த கலவை, உடல் செல்களை பாதுகாக்க உதவுகிறது. நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரித்து, உடலின் ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது.
பீட்டா கரோட்டின், வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுச்சத்துகள் நிறைந்திருப்பதால் கண்களின் ஆரோக்கியத்தையும் பாதுகாக்கிறது. கண்பார்வை தெளிவாக இருக்கவும் உதவுகிறது.
மேலும் கால்சியம், மக்னீசியம் போன்ற தாதுக்கள் இருப்பதால் எலும்புகள் மற்றும் பற்கள் வலிமை பெற உதவுகிறது. வளர்ந்து வரும் குழந்தைகள் மற்றும் வயதானவர்களுக்கும் இது பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
தினமும் அளவோடு தேனில் ஊறவைத்த பேரிச்சம்பழத்தை சாப்பிடுவது உடலுக்கு புத்துணர்ச்சி அளித்து, பல்வேறு உடல்நல நன்மைகளை வழங்கும்.