சாப்பாட்டுக்குப் பிறகு கடலை மிட்டாய் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்!

தினத்தந்தி
கடலை மிட்டாய் என்பது வேர்க்கடலை, வெல்லம் மற்றும் ஏலக்காய் ஆகியவற்றின் சத்தான கலவையாகும். சுவையோடு சேர்ந்து உடலுக்கு தேவையான பல்வேறு ஊட்டச்சத்துகளையும் வழங்கும் ஆரோக்கியமான சிற்றுண்டியாக இது கருதப்படுகிறது.
வேர்க்கடலையில் புரதம், நார்ச்சத்து மற்றும் ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள் அதிகம் உள்ளன. இவை நீண்ட நேரம் பசியை கட்டுப்படுத்த உதவுவதால் தேவையற்ற இடைவேளை உணவுகளை தவிர்க்கவும், உடல் எடையை சீராக பராமரிக்கவும் உதவுகின்றன.
கடலை மிட்டாயில் உள்ள நார்ச்சத்து செரிமானத்தை மேம்படுத்தி குடல் ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்க உதவுகிறது. உணவுக்குப் பிறகு சிறிய அளவில் சாப்பிடுவது செரிமான செயல்பாட்டை சீராக்க உதவலாம்.
வேர்க்கடலையில் உள்ள காப்பர், மெக்னீசியம், நியாசின் மற்றும் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் இதய ஆரோக்கியத்திற்கு நன்மை செய்கின்றன. இவை இரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்தி, இரத்த அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்தவும் உதவுகின்றன.
வெல்லத்தில் இரும்புச்சத்து காணப்படுவதால் ரத்த சிவப்பணுக்கள் உருவாக உதவுகிறது. இதனால் உடலுக்கு தேவையான ஆற்றல் கிடைப்பதோடு, ரத்த சோகை அபாயத்தையும் குறைக்க உதவுகிறது.
மேலும், கடலை மிட்டாய் உடலுக்கு உடனடி சக்தியை வழங்கும் இயற்கை உணவாகும். குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரும் அளவோடு சாப்பிடலாம்.
குறிப்பு: கடலை மிட்டாய் சத்தான உணவாக இருந்தாலும், இதில் கலோரி அதிகம் இருப்பதால் அளவோடு சாப்பிடுவது நல்லது. தினமும் ஒன்று அல்லது இரண்டு துண்டுகள் போதுமானது.