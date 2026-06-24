கோடைக்கால சூப்பர் பழம் லிச்சி: ஏன் தினமும் சாப்பிட வேண்டும்?

தினத்தந்தி
லிச்சி பழம் சுவையானதோடு, உடலுக்கு தேவையான பல்வேறு ஊட்டச்சத்துக்களையும் கொண்டுள்ளது. இதில் வைட்டமின் சி, கே, பி வகை வைட்டமின்கள் மற்றும் ஈ வைட்டமின் நிறைந்துள்ளதால் உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க உதவுகிறது.
கால்சியம், பொட்டாசியம், இரும்புச்சத்து, மக்னீசியம், பாஸ்பரஸ் உள்ளிட்ட தாதுக்கள் இதில் காணப்படுகின்றன. குறிப்பாக வைட்டமின் சி, இரும்புச்சத்தை உடல் எளிதாக உறிஞ்ச உதவி செய்து ரத்த சிவப்பணுக்களின் உற்பத்தியை மேம்படுத்துகிறது. இதனால் ரத்த சோகை ஏற்படும் அபாயம் குறையலாம்.
கோடைக்காலத்தில் உடலை நீரேற்றத்துடன் வைத்திருக்க லிச்சி பழம் உதவுகிறது. அதிக வெப்பத்தால் ஏற்படும் சோர்வு மற்றும் உடல் வறட்சியை குறைத்து புத்துணர்ச்சி அளிக்கிறது.
லிச்சியில் உள்ள ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் சரும ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்க உதவுகின்றன. சூரிய ஒளியால் ஏற்படும் சரும எரிச்சல் மற்றும் பாதிப்புகளை குறைக்கவும் துணைபுரிகிறது.
உடல் எடையை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க விரும்புபவர்களுக்கும் லிச்சி நல்ல தேர்வாகும். இதில் கலோரி குறைவாகவும், நீர்ச்சத்து அதிகமாகவும் இருப்பதால் நீண்ட நேரம் நிறைவான உணர்வை தருகிறது.
மேலும், லிச்சி பழச்சாறு சில நோய்த்தொற்றுகளுக்கு எதிராக உடலின் பாதுகாப்பு திறனை மேம்படுத்த உதவுவதாகக் கருதப்படுகிறது. உடலையும் மனதையும் உற்சாகமாக வைத்திருக்கவும் இந்தப் பழம் பயனுள்ளதாக உள்ளது.
மொத்தத்தில், கோடைக்காலத்தில் அளவோடு லிச்சி பழம் சாப்பிடுவது உடல் ஆரோக்கியம், சருமப் பராமரிப்பு மற்றும் நீர்ச்சத்து சமநிலையை பேண உதவும்.