வேலை செய்யும்போது மூளை ‘ஹேங்’ ஆகிறதா? அலட்சியப்படுத்தாதீங்க!

தினத்தந்தி
பிரைன் ஃபாக் என்றால் என்ன? ஒரு வேலையைச் செய்யும்போது கவனம் செலுத்த முடியாமல், சிந்தனையில் தெளிவின்மை மற்றும் மறதி ஏற்படுவதைப் பிரைன் ஃபாக் என்கிறோம். இது தனிப்பட்ட நோய் அல்ல; பல்வேறு காரணங்களால் ஏற்படும் அறிகுறிகளின் தொகுப்பாகும்.
தூக்கமின்மை முக்கிய காரணம்; இரவில் போதுமான நேரம் தூங்கவில்லை என்றால், அடுத்த நாள் சோர்வு, கவனக்குறைவு மற்றும் நினைவாற்றல் பாதிப்பு ஏற்படலாம். பெரியவர்கள் தினமும் 7 முதல் 9 மணி நேரம் தூங்குவது நல்லது.
மன அழுத்தத்தைக் குறையுங்கள்; தொடர்ந்து மன அழுத்தத்தில் இருப்பது சிந்திக்கும் திறனையும் கவனத்தையும் பாதிக்கலாம். மனதை அமைதிப்படுத்தும் பயிற்சிகள், நடைப்பயிற்சி மற்றும் போதுமான ஓய்வு ஆகியவை உதவக்கூடும்.
திரைகளைத் தொடர்ந்து பார்க்க வேண்டாம்; நீண்ட நேரம் செல்போன், கணினி போன்றவற்றைப் பயன்படுத்துவது கண் சோர்வையும் மனக் களைப்பையும் ஏற்படுத்தலாம். அவ்வப்போது இடைவேளை எடுத்து கண்களுக்கும் உடலுக்கும் ஓய்வு கொடுங்கள்.
ஊட்டச்சத்துக் குறைபாட்டைக் கவனியுங்கள்; வைட்டமின் பி12, இரும்புச்சத்து உள்ளிட்ட ஊட்டச்சத்துக்கள் குறைவாக இருப்பது சிலருக்கு சோர்வு மற்றும் கவனக்குறைவை ஏற்படுத்தலாம். அறிகுறிகள் தொடர்ந்தால் மருத்துவரின் ஆலோசனையுடன் பரிசோதனை செய்துகொள்ளுங்கள்.
போதுமான தண்ணீர் குடியுங்கள்; உடலில் நீர்ச்சத்து குறையும்போது சோர்வு மற்றும் கவனம் செலுத்துவதில் சிரமம் ஏற்படலாம். எனவே, நாள் முழுவதும் தேவையான அளவு தண்ணீர் குடிப்பதை வழக்கமாக்கிக்கொள்ளுங்கள்.
சிறிய இடைவேளை மற்றும் குட்டித் தூக்கம் உதவும்! தொடர்ந்து வேலை செய்வதற்குப் பதிலாக இடையிடையே ஓய்வெடுங்கள். தேவைப்பட்டால் 15 முதல் 20 நிமிடங்கள் குட்டித் தூக்கம் எடுப்பது தற்காலிகமாகச் சோர்வைக் குறைக்க உதவலாம்.
தொடர்ந்து ஏற்பட்டால் அலட்சியப்படுத்த வேண்டாம்; பிரைன் ஃபாக் அடிக்கடி ஏற்பட்டால், தூக்கப் பிரச்சினைகள், மருந்துகளின் பக்கவிளைவுகள் அல்லது பிற உடல்நலக் குறைபாடுகள் காரணமாக இருக்கலாம். எனவே, மருத்துவரை அணுகி காரணத்தைக் கண்டறிவது அவசியம். திடீரெனக் குழப்பம், பேச்சுத் தடுமாற்றம் அல்லது உடலின் ஒரு பக்கத்தில் பலவீனம் ஏற்பட்டால் உடனடியாக அவசர மருத்துவ உதவியை நாடுங்கள்.