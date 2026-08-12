நல்லெண்ணெயை வெறும் வயிற்றில் குடிக்கலாமா?

தினத்தந்தி
நல்லெண்ணெய் என்பது எள்ளில் இருந்து தயாரிக்கப்படும் பாரம்பரிய சமையல் எண்ணெயாகும். இதில் ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள், ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் மற்றும் பல்வேறு தாதுக்கள் இருப்பதால், அளவோடு பயன்படுத்தும்போது உடலுக்கு பல நன்மைகள் கிடைக்கக்கூடும்.
காலையில் வெறும் வயிற்றில் ஒரு டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கொள்வது சிலருக்கு மலச்சிக்கலைத் தணிக்க உதவலாம். இருப்பினும், இதன் பலன்கள் அனைவருக்கும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் என்று உறுதியாகக் கூற முடியாது.
நல்லெண்ணெயில் லினோலிக் அமிலம் உள்ளிட்ட நல்ல கொழுப்புகள் உள்ளன. இவை ஆரோக்கியமான உணவுமுறையின் ஒரு பகுதியாக பயன்படுத்தப்படும்போது, இதய ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கவும், கெட்ட கொழுப்பின் (LDL) அளவைக் கட்டுப்படுத்தவும் உதவக்கூடும்.
ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் மற்றும் நிறைவுறாத கொழுப்பு அமிலங்கள் நிறைந்திருப்பதால், நல்லெண்ணெய் ரத்த அழுத்தத்தை சீராக வைத்திருக்க உதவலாம். ஆனால், மருத்துவர் பரிந்துரைத்த ரத்த அழுத்த மருந்துகளை தானாகவே நிறுத்தவோ அல்லது குறைக்கவோ கூடாது.
எள்ளில் இருந்து தயாரிக்கப்படுவதால், நல்லெண்ணெயில் கால்சியம் மற்றும் துத்தநாகம் போன்ற தாதுக்கள் உள்ளன. இருப்பினும், எலும்புகளுக்குத் தேவையான சத்துக்களை முழுமையாக இதிலிருந்தே பெற முடியாது. எனவே சமச்சீர் உணவுமுறையையும் பின்பற்றுவது அவசியம்.
நல்லெண்ணெயை உணவில் அளவோடு சேர்த்துக்கொள்வது உடலின் அழற்சியைக் குறைக்கவும், மூட்டுகளின் ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கவும் உதவக்கூடும். மேலும், இதில் உள்ள சில சத்துகள் உடலின் ஒட்டுமொத்த நலனுக்கும் பங்களிக்கின்றன.
சிலர் நல்லெண்ணெயை வாயில் வைத்து சில நிமிடங்கள் கொப்பளிக்கும் (Oil Pulling) பழக்கத்தை பின்பற்றுகின்றனர். இது வாய்ச் சுகாதாரத்தை மேம்படுத்த உதவலாம். இருப்பினும், இது பல் துலக்குதல் அல்லது பல் மருத்துவர் சிகிச்சைக்கு மாற்றாக கருதப்படக் கூடாது.