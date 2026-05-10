சோடியம் குறைபாடு காரணமாக தலைவலி வருமா?

தலைவலி எப்போதும் மன அழுத்தம், காபின் அல்லது நீர்ச்சத்து குறைபாடு ஆகியவற்றால் மட்டும் ஏற்படுவதில்லை. சில நேரங்களில் உடலில் சோடியம் அளவு குறைவதும் அதற்கு காரணமாக இருக்கலாம்.
சோடியம் என்பது உடலின் முக்கிய எலக்ட்ரோலைட்டுகளில் ஒன்றாகும். இது உடலில் திரவ சமநிலையை பராமரிக்க முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. மேலும் ரத்தத்தின் அளவை ஒழுங்குபடுத்தவும் உதவுகிறது.
செல்களுக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் திரவங்கள் சரியாக நகர்வதற்கும் சோடியம் அவசியமானது. உடலின் இயல்பான செயல்பாடுகள் சீராக நடைபெற இதன் பங்கு மிக முக்கியம்.
ரத்த ஓட்டத்தை சீராக பராமரிக்கவும் சோடியம் உதவுகிறது. உடலில் சோடியம் அளவு குறையும்போது இந்த சமநிலை பாதிக்கப்படலாம்.
அதிகமாக வியர்க்குதல் அல்லது அதிகளவு தண்ணீர் குடித்தல் போன்ற காரணங்களால் உடலில் சோடியம் அளவு குறையக்கூடும். இதனால் உடல் திரவ சமநிலையை பராமரிக்க சிரமப்படும்.
சோடியம் குறைவால் ரத்த ஓட்டத்தில் மாற்றம் ஏற்படலாம். அதேபோல் ரத்த அழுத்தத்திலும் ஏற்றத் தாழ்வுகள் உருவாகி தலைவலிக்கு வழிவகுக்கலாம்.
நாள் முழுவதும் சுறுசுறுப்பாக இயங்குபவர்கள் அல்லது அதிகமாக தண்ணீர் அருந்துபவர்கள் கூட உடலுக்கு தேவையான எலக்ட்ரோலைட் சமநிலையை கவனிக்காமல் இருக்கலாம்.
அத்தகைய சூழலில் எலக்ட்ரோலைட் சமநிலையில் ஏற்படும் சிறிய மாற்றம்கூட தலைவலியை உண்டாக்கக்கூடும். எனவே தண்ணீருடன் சேர்த்து இயற்கை எலக்ட்ரோலைட் பானங்களையும் அளவாக எடுத்துக்கொள்வது நல்லது.