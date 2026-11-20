காலிஃபிளவர் vs புரோக்கோலி: இதில் அதிக சத்துக்கள் நிறைந்தது எது? எதைச் சாப்பிடுவது நல்லது?
தினத்தந்தி
நாம் அன்றாடம் சாப்பிடும் காய்கறிகள் உடலுக்குத் தேவையான ஊட்டச்சத்துகளை வழங்குகின்றன. அந்த வகையில் காலிஃபிளவர், புரோக்கோலி இரண்டும் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த காய்கறிகள். தோற்றத்தில் ஒரே மாதிரியாக இருந்தாலும், இவற்றில் உள்ள ஊட்டச்சத்துகளில் சில வேறுபாடுகள் உள்ளன.
காலிஃபிளவர் இந்திய சமையலில் அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் காய்கறிகளில் ஒன்றாகும். இதில் நார்ச்சத்து, வைட்டமின் சி, வைட்டமின் பி6 மற்றும் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் நிறைந்துள்ளன. இவை உடலின் அன்றாட செயல்பாடுகளுக்கும் செரிமான ஆரோக்கியத்திற்கும் உதவுகின்றன.
காலிஃபிளவரில் உள்ள நார்ச்சத்து நீண்ட நேரம் வயிறு நிறைந்த உணர்வைத் தருகிறது. இதனால் அடிக்கடி பசி ஏற்படுவது குறைந்து, உடல் எடையைச் சீராகப் பராமரிக்க உதவுகிறது. மேலும், குடல் இயக்கத்தையும் மேம்படுத்துகிறது.
இருப்பினும், காலிஃபிளவரை அதிகமாகச் சாப்பிடும்போது சிலருக்கு வாயுத்தொல்லை மற்றும் வயிறு உப்புசம் ஏற்படலாம். எனவே, செரிமானப் பிரச்சினை உள்ளவர்கள் இதை அளவோடு சாப்பிடுவது நல்லது.
புரோக்கோலியில் வைட்டமின் சி, வைட்டமின் கே, நார்ச்சத்து, பொட்டாசியம் மற்றும் ஃபோலேட் போன்ற ஊட்டச்சத்துகள் உள்ளன. குறிப்பாக, இதில் உள்ள ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் உடல் செல்களை ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தத்திலிருந்து பாதுகாக்க உதவுகின்றன.
புரோக்கோலியில் உள்ள நார்ச்சத்து இதய ஆரோக்கியத்தையும் செரிமானத்தையும் பராமரிக்க உதவுகிறது. மேலும், இதில் உள்ள வைட்டமின் கே மற்றும் கால்சியம் எலும்புகளின் ஆரோக்கியத்திற்கு ஆதரவாக இருக்கின்றன. சமச்சீரான உணவில் இதைச் சேர்த்துக்கொள்வது நல்லது.
காலிஃபிளவர், புரோக்கோலி இரண்டில் எது சிறந்தது? ஊட்டச்சத்துகளை ஒப்பிடும்போது புரோக்கோலியில் வைட்டமின் கே, வைட்டமின் சி உள்ளிட்ட சில சத்துகள் அதிகமாகக் கிடைக்கின்றன. அதே நேரத்தில் காலிஃபிளவரிலும் உடலுக்குத் தேவையான நார்ச்சத்து மற்றும் வைட்டமின்கள் உள்ளன.
எனவே, ஒரு காய்கறியை மட்டும் தேர்வு செய்து மற்றொன்றைத் தவிர்க்க வேண்டிய அவசியமில்லை. காலிஃபிளவர் மற்றும் புரோக்கோலி இரண்டையும் உணவில் மாறி மாறிச் சேர்த்துக்கொள்வது சிறந்தது. பல்வேறு காய்கறிகளுடன் சமச்சீரான உணவைப் பின்பற்றுவது ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தைப் பராமரிக்க உதவும்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் வழங்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான விழிப்புணர்வுக்காக மட்டுமே. மருத்துவ ஆலோசனை, நோயறிதல் அல்லது சிகிச்சைக்கு மாற்றாகாது.